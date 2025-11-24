Запланована подія 2

Прогноз НБУ: інфляція в Україні до кінця року буде нижче 10%, а у 2026 році – менше 7%

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися / Shutterstock

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися, демонструючи тенденцію, яка почалася ще в червні. Це означає, що ціни не знижуються, але їхнє зростання відбувається значно повільніше, ніж раніше. За прогнозами Нацбанку, інфляція наприкінці поточного року становитиме нижче 10%, а у наступному році – менше 7%

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними Нацбанку, у жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16%, зафіксованих у травні. Такий розвиток подій повністю відповідає прогнозам НБУ.

Фактори впливу

Сповільненню зростання цін сприяли два ключові фактори:

  1. Нові врожаї — цьогоріч овочі виявилися дешевшими, ніж торік, що позитивно вплинуло на вартість споживчого кошика. 
  2. Дії НБУ — заходи фінрегулятора, спрямовані на підтримання привабливості гривневих заощаджень (завдяки чому українці активно відкривають гривневі депозити та інвестують в ОВДП), допомогли стримати тиск на курс гривні та ціни. Попит на валюту залишається помірним.

Прогноз НБУ

НБУ прогнозує подальше зниження інфляції:

  • наприкінці 2025 року – нижче 10%; 
  • у 2026 році – менше 7%; 
  • надалі – прямування до цільового показника 5%.
Прогноз НБУ щодо інфляції
Прогноз НБУ щодо інфляції / НБУ

"Інфляція розраховується за споживчим набором із понад 300 товарів і послуг. Деякі з них подорожчали (наприклад, м’ясо, яйця, фрукти), інші ‒ навпаки подешевшали (як-то овочі борщового набору, цукор, оливкова олія). Комунальні тарифи не змінювалися. У середньому ж типовий споживчий кошик за рік подорожчав на 10,9%", — пояснили в НБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наприкінці року очікується подальше сповільнення інфляції завдяки достатній пропозиції продовольства та заходам монетарної політики НБУ.

Автор:
Тетяна Ковальчук