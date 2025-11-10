Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Інфляція в Україні сповільнюється п’ятий місяць поспіль: у жовтні становила понад 10%

Базова інфляція у жовтні становила 10,2% / Freepik

Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9% проти 11,9% у вересні, тобто ціни продовжують зростати, але темпи зростання зменшуються.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

Базова інфляція у жовтні також уповільнилася — до 10,2% у річному вимірі. Порівняно з вереснем індекс споживчих цін за місяць зріс на 0,9%, а базова інфляція — на 0,6%.

Найбільше подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої — у середньому на 1,6% за місяць. Зокрема, яйця зросли в ціні на 11,0%, овочі — на 10,4%. На 7,1–1,0% подорожчали сало, перероблені зернові продукти, молоко, риба, соняшникова олія, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та сири.

Водночас на 0,2–2,6% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби у жовтні подорожчали на 1,5%, переважно через підвищення цін на тютюнову продукцію (+2,2%).

У транспортній сфері спостерігалося загальне зростання цін на 0,1%. Вартість проїзду в автотранспорті піднялася на 0,6%, тоді як проїзд у залізничному пасажирському транспорті, навпаки, подешевшав на 5%.

Додамо, в останні місяці споживча інфляція очікувано і стійко знижувалася. Сповільнення інфляційних процесів спостерігалося в широкому переліку товарів та послуг, причому фактичне падіння цін було навіть швидшим, ніж передбачалося в липневому Інфляційному звіті.

Автор:
Ольга Опенько