Інфляція у вересні сповільнилася, але ціновий тиск залишається значним — НБУ

В останні місяці споживча інфляція очікувано і стійко знижувалася. Сповільнення інфляційних процесів спостерігалося в широкому переліку товарів та послуг, причому фактичне падіння цін було навіть швидшим, ніж передбачалося в липневому Інфляційному звіті.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться в коментарі Національного банку щодо рівня інфляції у вересні 2025 року.

За даними регулятора, цьому значною мірою посприяли суттєве здешевлення овочів та послаблення цінового тиску на ринку фруктів.

Водночас фундаментальний ціновий тиск залишався значним, про що свідчили як сезонно скориговані показники базової інфляції загалом, так і стійка інфляція послуг зокрема.

В НБУ зазначають, що фактична траєкторія інфляції залишалася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті, через вплив суттєвого здешевлення овочів та послаблення цінового тиску на ринку фруктів.

Натомість сповільнення базової інфляції було близьким до прогнозу, а її сезонно скориговані показники і далі вказували на збереження досить стійкого фундаментального цінового тиску.

Інфляція в Україні сповільнюється

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем та на 11,9% у річному вимірі (до вересня 2024 року). Тобто інфляція продовжує сповільнюватися.

Це вже четвертий місяць поспіль, коли спостерігається поступове уповільнення інфляції: у серпні річний показник становив 13,2%, у липні — 14,1%, у червні — 14,3%, а в травні досягав 15,9%. До цього зростання цін прискорювалося.

Додамо, що в серпні найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,5% та 1% знизилися ціни на рис і цукор. Водночас на 4,5–0,4% зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло.