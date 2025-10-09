Запланована подія 2

Інфляція в Україні сповільнюється четвертий місяць поспіль: що у вересні подешевшало найбільше

продукти
Продукти у березні продовжили дорожчати, перед Великоднем подешевшало тільки борошно

У вересні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем та на 11,9% у річному вимірі (до вересня 2024 року). Це вже четвертий місяць поспіль, коли спостерігається поступове уповільнення інфляції: у серпні річний показник становив 13,2%, у липні — 14,1%, у червні — 14,3%, а в травні досягав 15,9%. До цього зростання цін прискорювалося.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Серед основних факторів уповільнення інфляційного тиску — здешевлення продуктів харчування та безалкогольних напоїв на 0,8%.

Найбільше подешевшали фрукти та овочі — на 11,8% та 10,6% відповідно, а яйця, цукор і рис подешевшали на 1,3–2,9%.

Водночас зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб і масло (зростання 0,7–4,0%).

Базова інфляція у вересні порівняно з серпнем становила 1,3%, а річний показник — 11,0%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2% (у тому числі тютюнові вироби — на 1,4%, алкоголь — на 1,0%).

Серед непродовольчих товарів найбільше подорожчали одяг і взуття — на 8,2% (одяг — 9,1%, взуття — 7,3%). Значне зростання цін зафіксовано також у сфері освіти — 12,4%, зокрема на послуги вищої освіти — на 16,8%, середньої — на 8,5%.

Експерти зазначають, що основними драйверами уповільнення річної інфляції залишаються стабілізація цін на продукти харчування та тимчасове зниження вартості овочів і фруктів.

Додамо, що в серпні найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,5% та 1% знизилися ціни на рис і цукор. Водночас на 4,5–0,4% зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло. 

Автор:
Тетяна Гойденко