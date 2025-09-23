В Україні прискорилася промислова інфляція до 7,3%

У серпні 2025 року зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оприлюднені дані Державної служби статистики, яка не публікує ціни, а зазначає зростання чи падіння у відсотках.

Вартість промислової продукції демонструвала активне зростання з 2024 року до березня 2025-го, коли ціни зросли у річному вимірі на майже 52%, потім темпи подорожчання почали падати до 4,7% у липні, однак у серпні промислова інфляція знову почала прискорюватися.

У місячному вимірі, тобто у серпні порівняно з липнем, індекс цін виробників зріс на 4,7% після підвищення на 0,7% місяцем раніше. Як свідчить інформація на графіку, це найбільший приріст за останній рік. Якщо у квітні та травні ціни навіть зменшилися, то з червня вони знову ростуть.

Основним чинником зростання цін у серпні стала сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: +9,4% до липня 2025року.

Загалом динаміка свідчить про повернення інфляційного тиску в промисловості.

Нагадаємо, загальна інфляція в Україні сповільнюється вже третій місяць поспіль. Це відбувається дещо швидше, ніж очікувалося. У серпні 2025 року інфляція сповільнилася до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.

Нацбанк України очікує, що така тенденція збережеться й у наступних місяцях.

Споживча інфляція – це зростання загального рівня цін на товари та послуги, які купують українці. Воно відображає вартість життя, зокрема продуктів та одягу. Водночас промислова інфляція показує зміну цін на рівні виробників промислової продукції, тобто оптові ціни на товари, які ще не дійшли до кінцевого споживача.