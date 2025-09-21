Запланована подія 2

Попит на молочні продукти зберігається, але ринок тримається завдяки акціям

молочні продукти
Молочний ринок тримається завдяки акціям / Depositphotos

Зростання цін на окремі позиції молочної продукції поки не стало серйозною перепоною для продажів. Основні торгові обсяги зберігаються завдяки активним акціям, зокрема зі знижками до 20%, які залишаються ключовим інструментом підтримки попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІнфАгро.

У середині вересня провідні виробники погодили з торговельними мережами підвищення цін на базові категорії молочних продуктів. До нового рівня поступово приєднуються і менші компанії.

Паралельно позитивно розвивається експорт. У серпні він зріс за рахунок постачання ультрапастеризованого молока та кисломолочного сиру. Основними напрямками стали країни ЄС, зокрема Німеччина, тоді як головним імпортером української продукції залишається Молдова.

Імпорт свіжого молока в Україну залишається мінімальним, але на ринку активно представлені йогурти та сири, передусім польського виробництва.

Таким чином, попри тиск цін, ринок свіжих молочних продуктів зберігає динамічність і продовжує залежати від гнучкої цінової політики та акційної активності виробників.

Додамо, у вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.

Продажі вітчизняного сиру вдається утримувати виключно за рахунок використання акційних розпродажів, а результати більшості сироварних підприємств поки далекі навіть від рівня минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко