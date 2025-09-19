Підвищення цін на сир в Україні спровокувало зростання імпорту

У вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту. Це спровокувало зростання імпортної продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання "Інфагро".

Аналітики зауважують, що за останній місяць у ЄС сир подешевшав більш ніж на 10%, тоді як в Україні подорожчав на 5%.

Тому ця цінова невідповідність уже почала впливати на ринок — імпорт сиру в серпні зріс на 10% порівняно з липнем, і вже займає суттєву частку в загальному обсязі продажів. експерти припускають, що в осінні місяці імпорт продовжить зростати, оскільки європейські постачальники активно користуються вигідною для них ситуацією.

"Різниця в цінах між українським сиром і потенційним імпортом залишається значною: навіть із урахуванням знижок, українські виробники не можуть конкурувати за вартістю з імпортованими сирами", - констатують аналітики.

Вони додають, що продажі українського сиру на зовнішні ринки демонструють позитивну динаміку. Минулого місяця експорт напівтвердих сирів зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом торік, хоча імпорт у цій категорії все ще вдвічі перевищує експортні обсяги.

Українці їдять імпортні сири

Продажі вітчизняного сиру вдається утримувати виключно за рахунок використання акційних розпродажів, а результати більшості сироварних підприємств поки далекі навіть від рівня минулого року.

Імпортних сирів на полицях магазинів стає все більше, що також явно не на користь вітчизняним виробникам.

Тому українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту.

Через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.