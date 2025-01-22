Імпортні сири можуть зайняти половину українського ринку

Українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту через дуже вірогідне зростання імпорту.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

Зазначається, що основною причиною зростання імпорту сиру є диспаритет цін на товар українського та європейського виробництва. Імпортований сир значно дешевший за вітчизняний.

На думку аналітиків, врятувати ситуацію можуть лише два чинники: зниження цін українськими сироварами або ж суттєва девальвація гривні.

"Перший варіант маловірогідний, виробники вже відвикли від використання такого інструменту стимулювання продажів. Дешевше 300 грн/кг навіть традиційні сири продавати найближчим часом не будуть. А от обвал курсу гривні дуже навіть може відбутися, зважаючи на війну та поточний стан економіки", - припускають аналітики.

Вони додають, що у грудні зафіксовано зростання імпорту сирів із категорії сичужних (тверді, напівтверді, білі) відразу на 50% у порівнянні з груднем 2023 року до 4,6 тис. т.

Поставки європейських плавлених сирів в аналогічному порівнянні збільшились на 28% до рівня понад 500 т.

Аналітики зазначають, що якщо і далі тренд високого імпорту збережеться, то це означає, що європейські сири займуть половину всіх продажів сиру в Україні. Тому вітчизняним сироварам є про що подумати, щоб імпорт не став таким значним, як це було у 2021 році.

"Але тоді ще можна було балансувати за рахунок великої кількості споживачів, а зараз значна їх частина за кордоном, багато людей в окупації. Виробники можуть, звичайно, сподіватися на зовнішню торгівлю, але збільшувати експорт сиру буде вкрай важко. Логістика в пострадянські країни залишається досить складною і дорогою. На інших ринках просто неможливо буде конкурувати по ціні з європейським товаром", - наголошують аналітики.

За їхніми даними, у 2024 році українські виробники все ж змогли збільшити експорт напівтвердих сирів на 9% майже до 7 тис. т. Водночас, плавлених сирів (разом і з сирним продуктом) продали за кордон на 4% менше, 4,2 тис. т.

Зауважимо, через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.

Які ціни на сир в магазинах

Зростання закупівельних цін на молоко-сировину, виробничих витрат на молокопереробних підприємствах сприяє росту цін на молочні продукти на полицях супермаркетів та скорочення їх споживання на внутрішньому ринку,повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Так, сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує 513,52 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 17,33 грн. (+3%) і виріс в ціні на 88,07 грн. (+17%) відносно минулорічного періоду. Найнижча ціна на сир "Український твердий ваговий" – 239,90 грн. за кг, а найвища на сир бренду Organic Milk – 790,00 грн. за кг.

Сир "Голландський" жирністю 45% в середньому коштує 499,39 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 7,30 грн. (+1%), але відносно минулого року сир подорожчав на 77,73 грн. (+16%). Найнижча ціна на "Голландський" сир бренду "Кременецькі молочні вироби" – 289,00 грн. за кг, а найвища у компанії "Звенигора" – 701,30 грн. за кг.

Середня ціна на сир "Маасдам" жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 564,12 грн. за кг, що на 1,39 грн. (-0,2%) менше ніж місяць тому. Сир коштує на 25,58 грн. (+5%) більше ніж торік. Серед вітчизняної продукції найдешевше коштує сир лейблу Auchan – 299,80 грн. за кг. Найдорожчий "Маасдам" продається під лейблом Metro Chef і коштує 972,67 грн. за кг. Імпортний "Маасдам" в середньому коштує 672,54 грн. за кг в, що на 19% дорожче ніж вітчизняний сир.

Сир "Гауда" жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 523,34 грн. за кг, що на 28,35 грн. (+5%) більше порівняно до попереднього місяця, але на 97,83 грн. (+19%) дорожче ніж торік. Серед вітчизняної продукції найдешевше коштує сир "Гауда Європейська" виробництва "Комо" – 425,40 грн. за кг. Найдорожча "Гауда" виробництва "Пирятин" і коштує 619,93 грн. за кг. Імпортний сир "Гауда" в середньому коштує в Україні 519,37 грн. за кг, що на 1% дорожче продукції українських сироварів.

"Моцарелла" жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 526,78 грн. за кг. Сир подорожчав на 25,82 грн. (+5%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік "Моцарелла" подорожчала на 205,68 грн. (+39%). Найдешевше коштує м’яка "Моцарелла" виробництва Lemberg Cheese – 353,70 грн. за кг. Найдорожчою є "Моцарелла" під лейблом Organic Milk, яка коштує 847,00 грн. за кг. Імпортна "Моцарелла" в середньому коштує 610,50 грн. за кг, що на 16% дорожче продукції вітчизняних сироварів.