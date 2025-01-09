Молоко та вершкове масло подешевшали: які ціни

На початку січня ціни на молоко-сировину в Україні знизились через зменшення попиту з боку молокопереробних підприємств, Також зафіксовано зниження цін на вершкове масло через обмеження купівельної спроможності населення та зменшення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Які ціни на молоко у січні

Станом на 6 січня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 19,10 грн/кг без ПДВ, що на 60 коп. менше порівняно з минулим місяцем. Ціни на цей ґатунок у господарствах коливаються від 18,50 до 19,50 грн/кг без ПДВ. Нижня межа цінового діапазону залишилася без змін, тоді як верхня межа знизилась на 1 грн за останній місяць.

Вищий ґатунок коштує 18,35 грн/кг без ПДВ (-35 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 17,80 до 19,00 грн/кг без ПДВ. Відносно результатів моніторингу першої половини грудня, нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа знизилась на 50 коп.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 17,65 грн/кг без ПДВ, що не змінилося порівняно з першою половиною грудня. Мінімальна ціна в господарствах склала 16,50 грн/кг, також залишившись без змін за останній місяць. Максимальна ціна досягла 18,50 грн/кг і збереглася на рівні початку грудня.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,37 грн/кг без ПДВ, що на 32 коп. менше ніж місяць тому.

В Україні також відзначається зниження цін на вершкове масло на тлі припинення зростання цін на кисломолочні продукти, що пов'язано з обмеженням купівельної спроможності населення та скороченням попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку.

Водночас, через високі ціни на вітчизняну молочну продукцію, у грудні спостерігався зріст обсягів імпорту готових молочних продуктів, зокрема сирів.

Прогнози на 2025 рік

Зазначається, що ймовірно, що в 2025 році світовий молочний ринок перейде в новий ціновий коридор – від 40 до 50 дол. за 100 кг молока-сировини.

Так, у 2024 році середня ціна на молоко-сировину в Україні склала 42,45 дол. за 100 кг, що на 20% більше порівняно з 2023 роком. Ціна на молоко-сировину в Україні зростала протягом усього 2024 року, на відміну від ситуації в ЄС, США та Нової Зеландії.

В свою чергу, у 2025 році очікується подальше зростання середньої ціни на молоко в Україні до 45-46 дол. за 100 кг сирого молока.

За відсутності форс-мажорних обставин можливе зниження закупівельних цін наприкінці квітня – на початку травня 2025 року через сезонне збільшення виробництва молока в господарствах населення.

Delo.ua повідомляло, що у 2024 році українські виробники надоїли 7,2 млн тонн сирого молока, що на 3% менше порівняно з 2023 роком і на 17% менше за показники довоєнного 2021 року. Падіння надоїв зумовлено скороченням виробництва в господарствах населення, тоді як сільськогосподарські підприємства продовжують нарощувати обсяги виробництва молока.