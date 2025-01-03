Ціни на молоко в Україні почнуть знижуватись: які причини

Ціни на молоко-сировину в Україні стабілізуються через скорочення експорту та затишшя на світовому ринку молока під час свят. Надлишок молока на внутрішньому ринку і зниження попиту можуть призвести до зниження закупівельних цін.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Які ціни на молоко

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20 коп. більше порівняно з місяцем раніше. Ціни в господарствах варіюються від 18,50 до 20,50 грн/кг без ПДВ. Нижня межа цінового діапазону зросла на 20 коп., а верхня залишилася без змін. Відносно 1 грудня ціна на екстра ґатунок знизилась на 10 коп.

Молоко вищого ґатунку в середньому коштує 18,65 грн/кг без ПДВ, що не змінилося порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. Ціни варіюються від 17,80 до 19,50 грн/кг без ПДВ. Відносно моніторингу другої половини листопада, нижня межа цінового діапазону зросла на 40 коп., а верхня знизилась на 1 грн.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 17,65 грн/кг без ПДВ, що не змінилося порівняно з другою половиною листопада. Мінімальна ціна в господарствах склала 16,50 грн/кг, збільшившись на 50 коп. за місяць. Максимальна ціна склала 18,50 грн/кг, знизившись на 50 коп.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,63 грн/кг без ПДВ, що на 7 коп. більше ніж місяць тому.

Що вплинуло на ціни

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що закупівельні ціни стабілізувалися в другій половині грудня через зниження попиту на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств. На внутрішньому ринку виникли надлишки молока-сировини, що стримують зростання цін.

Це може бути пов'язано зі скороченням обсягів експорту молочної продукції під час святкового періоду.

Крім того, зниження цін на вершкове масло в США, Новій Зеландії і ряді європейських країн стримує експортну активність українських компаній і стримує ріст цін на молоко-сировину в середині країни.

Зазначається, що на збільшення пропозиції молока-сировини на ринку України також вплинуло скорочення реалізації молочної продукції в середині країни через зниження купівельної спроможності українських споживачів.

Підкреслюється, що вірогідно, з 1 січня 2025 року очікується зниження закупівельних цін внаслідок можливого збільшення надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку.

Delo.ua повідомляло, що українські виробники у 2024 році надоїли 7,2 млн тонн сирого молока, що на 3% менше ніж торік, і на 17% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Падіння надоїв відбулось через скорочення виробництва в господарствах населення, тоді як сільгосппідприємства продовжують нарощувати виробництво молока.

Додамо, що в Україні впровадили нові вимоги до якості молока та молокопродуктів. Наказ Мінагрополітики від 11.07.2024 р. № 2033 запроваджує вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці.