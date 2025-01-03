Цены на молоко в Украине начнут снижаться: какие причины

Цены на молоко-сырье в Украине стабилизируются из-за сокращения экспорта и затишья на мировом рынке молока во время праздников.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Какие цены на молоко

Средняя закупочная цена молока экстра-сорта на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20 коп. больше по сравнению с месяцем раньше. Цены в хозяйствах варьируются от 18,50 до 20,50 грн/кг без НДС. Нижний предел ценового диапазона вырос на 20 коп., а верхний остался без изменений. По отношению к 1 декабря цена на экстра сорт снизилась на 10 коп.

Молоко высшего качества в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС, что не изменилось по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. Цены варьируются от 17,80 до 19,50 грн/кг без НДС. диапазона выросла на 40 копеек, а верхняя снизилась на 1 грн.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 17,65 грн/кг без НДС, что не изменилось по сравнению со второй половиной ноября. Минимальная цена в хозяйствах составила 16,50 грн/кг, увеличившись на 50 коп. в месяц. Максимальная цена составила 18,50 грн/кг, снизившись на 50 коп.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 18,63 грн/кг без НДС, что на 7 коп. больше месяца назад.

Что повлияло на цены

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что закупочные цены стабилизировались во второй половине декабря из-за снижения спроса на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий. На внутреннем рынке возникли излишки молока-сырья, сдерживающие рост цен.

Это может быть связано с сокращением объемов экспорта молочной продукции в праздничный период.

Кроме того, снижение цен на сливочное масло в США, Новой Зеландии и ряде европейских стран сдерживает экспортную активность украинских компаний и сдерживает рост цен на молоко-сырье внутри страны.

Отмечается, что на увеличение предложения молока-сырья на рынке Украины также повлияло сокращение реализации молочной продукции внутри страны из-за снижения покупательной способности украинских потребителей.

Подчеркивается, что вероятно, с 1 января 2025 года ожидается снижение закупочных цен вследствие возможного увеличения излишков молока-сырья на внутреннем рынке.

Delo.ua сообщало, что украинские производители в 2024 году надоили 7,2 млн тонн сырого молока, что на 3% меньше, чем в прошлом году, и на 17% по сравнению с довоенным 2021 годом. Падение надоев произошло из-за сокращения производства в хозяйствах населения, в то время как сельхозпредприятия продолжают наращивать производство молока.

Добавим, что в Украине были введены новые требования к качеству молока и молокопродуктов. Приказ Минагрополитики от 11.07.2024 г. № 2033 вводит требования к сырому молоку, что не подвергалось термической обработке.