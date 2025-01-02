Производство молока в Украине все еще уступает довоенному

Украинские производители в 2024 году надоили 7,2 млн тонн сырого молока, что на 3% меньше, чем в прошлом году, и на 17% по сравнению с довоенным 2021 годом. Об этом сообщает отраслевое аналитическое агентство "Инфагро".

По его данным, сокращение надоев произошло из-за уменьшения производства в хозяйствах населения, в то время как сельхозпредприятия продолжают наращивать производство молока. Промышленные производители надоили в 2024 году ориентировочно 3,1 млн т молока (+5% к 2023 году). Впрочем, рост происходит только путем повышения продуктивности скота, а количество коров в промышленном секторе все еще продолжает сокращаться, и вряд ли к концу года это поголовье превысит 375 тыс. голов.

В результате увеличения производства молока сельскохозяйственными предприятиями продолжают расти и объемы его промышленной переработки. По приблизительным оценкам, в 2024 году на заводы могло поступить 3,3 млн т молока (+4% к 2023 году). А в 2025 году показатель может уже достичь уровня довоенного 2021 года, около 3,5 млн т.

Вместе с тем, целый ряд ведущих хозяйств активно инвестирует в молочное направление и есть надежда, что темпы увеличения производства заметно возрастут уже в 2025 году, ведь рентабельность производства молока в 2024 году была невероятно высока, подчеркивает "Инфагро".

"В прошедшем году были и положительные сдвиги в отрасли. Заработки производителей молока были невероятно высокими. Многие предприятия сумели увеличить продажи молокопродуктов. Отдельные заводы должны были достаточно прилично заработать на реализации масла по рекордно высоким ценам. Осуществлялась технологическая модернизация ряда молочных заводов", – отмечает агентство.

Однако в 2024 году молочное скотоводство столкнулось с рядом сложностей. Ими стали перебои в поставках электроэнергии из-за обстрелов россиян, погодных аномалий, логистических проблем и не слишком благоприятной конъюнктуры внешних рынков.

Другой большой проблемой года для молочной промышленности было очень существенное и быстрое удорожание молочного сырья во втором полугодии 2024 года. Поэтому большинству переработчиков молока в четвертом квартале пришлось работать если не в убыток, то в лучшем случае без доходов.

Лучшие, чем ожидалось, результаты продемонстрировали и экспортеры молокопродуктов. Внешние продажи остались на уровне более 0,6 млн т. Пока не произошло и существенного увеличения импорта молочных продуктов, сохранившихся на уровне 0,3 млн т. То есть, Украина остается нетто-экспортером молокопродуктов, констатируют в "Инфагро".

Напомним, что в Украине введены новые требования к качеству молока и молокопродуктов. Приказ Минагрополитики от 11.07.2024 г. № 2033 вводит требования к сырому молоку, которое не подвергалось термической обработке.