В Украине замедляется экспорт молочных продуктов

В ноябре 2024 года в Украине замедлился экспорт молочных продуктов, его объемы увеличились лишь на 1% против октября этого года, в то же время выросли на 31% против ноября 2023 года. Это произошло из-за дефицита молока-сырья, роста производственных затрат из-за падения мировых цен на молочные продукты и сезонный спад на рынке в канун праздников, сообщают в Ассоциации производителей молока.

По предварительным данным Госстата, в ноябре 2024 г. Украина экспортировала 37,4 тыс. т молочных продуктов на сумму $21,94 млн. За январь-ноябрь текущего года было экспортировано 350,6 тыс. т молочных продуктов на сумму $274,8 млн. в натуральных объемах молочный экспорт увеличился на 9%, а денежная выручка — на 15% к прошлогоднему периоду.

Главными экспортными категориями в ноябре в денежном выражении были сыры (28%), молоко сухое и сгущенное (26%), масло сливочное (21%) и казеин (12%).

Структура экспорта молочных продуктов. Источник: Ассоциация производителей молока

Высокие цены и инфляция отразились на сокращении потребления в Украине молочных продуктов отечественного производства, отмечают в ассоциации.

В АВМ добавляют, что с начала года в Украину выросли поставки в денежном эквиваленте сливочного масла (+17%), сыров (+9%) и мороженого (+23%).

По отношению к октябрю текущего года Украина увеличила денежную выручку за экспортированное молоко сухое и сгущенное (+10%), молочную сыворотку (+4%) и сыры (+1%). Однако за последний месяц сократился экспорт молока несгущенного (-52%), кисломолочных продуктов (-73%), масла сливочного (-33%), мороженого (-169%) и казеина (-14%).

По сравнению с ноябрем 2023 выросла выручка за экспортированное молоко сухое и сгущенное (+71%), кисломолочные продукты (+27%), масло сливочное (+90%), сыры (+86%), мороженое (+38%) Однако сократилась экспортная выручка за поставленное молоко несгущенное (-87%), молочную сыворотку (-96%) и казеин (-21%), уточняют в АВМ.

С начала года Украина увеличила экспортную выручку по всем товарным позициям, а именно по молоку сухому и сгущенному (+6%), молоку несгущенному (+8%), кисломолочным продуктам (+28%), молочной сыворотке (+21%), маслу сливочном (+14%), сырам (+27%), мороженому (+21%) и казеина (+7%).

С другой стороны, в январе-ноябре 2024 года в Украину было импортировано 382,4 тыс. тонн молочных продуктов (в пересчете на молоко) на сумму $251,83 млн. В натуральных объемах импорт молочных продуктов за 11 месяцев 2024-го сократился 8%, а в денежном эквиваленте увеличился на 12% по отношению к прошлогоднему периоду. сливочного масла в Украине в денежном эквиваленте вырос на 17%, сыров – на 9%, а мороженого – на 23%. По другим позициям наблюдалось сокращение.

Импорт молочных продуктов. Данные: АВМ

Напомним, что в Украине введены новые требования к качеству молока и молокопродуктов. Приказ Минагрополитики от 11.07.2024 г. № 2033 вводит требования к сырому молоку, что не подвергалось термической обработке.