В Україні сповільнюється експорт молочних продуктів

У листопаді 2024 року в Україні сповільнився експорт молочних продуктів, його обсяги збільшились лише на 1% проти жовтня цього року, водночас зросли на 31% проти листопада 2023 року. Це сталося через дефіцит молока-сировини, зростання виробничих витрат через падіння світових цін на молочні продукти та сезонний спад на ринку напередодні свят, повідомляють в Асоціації виробників молока.

За попередніми даними Держстату, в листопаді 2024 року Україна експортувала 37,4 тис. т молочних продуктів на суму $21,94 млн. За січень-листопад поточного року було експортовано 350,6 тис. т молочних продуктів на суму $274,8 млн. Тобто в натуральних обсягах молочний експорт збільшився на 9%, а грошовий виторг — на 15% до минулорічного періоду.

Головними експортними категоріями в листопаді в грошовому вимірі були сири (28%), молоко сухе та згущене (26%), масло вершкове (21%) та казеїн (12%).

Структура експорту молочних продуктів. Джерело: Асоціація виробників молока

Високі ціни та інфляція вплинули на скорочення споживання в Україні молочних продуктів вітчизняного виробництва, зазначають в асоціації.

В АВМ додають, що з початку року в Україну зросли поставки в грошовому еквіваленті вершкового масла (+17%), сирів (+9%) та морозива (+23%). Водночас по іншим позиціям спостерігалося скорочення.

Відносно жовтня поточного року Україна збільшила грошовий виторг за експортоване молоко сухе та згущене (+10%), молочну сироватку (+4%) та сири (+1%). Однак, за останній місяць скоротився експорт молока незгущеного (-52%), кисломолочних продуктів (-73%), масла вершкового (-33%), морозива (-169%) та казеїну (-14%).

Порівняно з листопадом 2023 року виросла виручка за експортоване молоко сухе та згущене (+71%), кисломолочні продукти (+27%), масло вершкове (+90%), сири (+86%), морозиво (+38%). Однак, скоротилася експортна виручка за поставлене молоко незгущене (-87%), молочну сироватку (-96%) та казеїн (-21%), уточнюють в АВМ.

З початку року Україна збільшила експортну виручку по всім товарним позиціям, а саме по молоку сухому та згущеному (+6%), молоку незгущеному (+8%), кисломолочним продуктам (+28%), молочній сироватці (+21%), маслу вершковому (+14%), сирам (+27%), морозиву (+21%) та казеїну (+7%).

З іншого боку, в січні-листопаді 2024 року в Україну було імпортовано 382,4 тис. тонн молочних продуктів (в перерахунку на молоко) на суму $251,83 млн. В натуральних обсягах імпорт молочних продуктів за 11 місяців 2024-го скоротився на 8%, а в грошовому еквіваленті збільшився на 12% відносно минулорічного періоду. З початку року імпорт вершкового масла в Україну в грошовому еквіваленті виріс на 17%, сирів – на 9%, а морозива – на 23%. По інших позиціям спостерігалося скорочення.

Імпорт молочних продуктів. Дані: АВМ

Нагадаємо, що в Україні впровадили нові вимоги до якості молока та молокопродуктів. Наказ Мінагрополітики від 11.07.2024 р. № 2033 запроваджує вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці.