Виробництво молока в Україні все ще поступається довоєнному

Українські виробники у 2024 році надоїли 7,2 млн тонн сирого молока, що на 3% менше ніж торік, і на 17% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Про це повідомляє галузеве аналітичне агентство “Інфагро”.

За його данними, падіння надоїв відбулось через скорочення виробництва в господарствах населення, тоді як сільгосппідприємства продовжують нарощувати виробництво молока. Промислові виробники надоїли у 2024 році орієнтовно 3,1 млн т молока (+5% до 2023 року). Втім, зростання відбувається лише шляхом підвищення продуктивності худоби, а кількість корів в промисловому секторі все ще продовжує скорочуватись, і навряд чи на кінець року це поголів’я перевищить 375 тис.

Внаслідок збільшення виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами, продовжують зростати і обсяги його промислової переробки. За приблизними оцінками, у 2024 році на заводи могло надійти 3,3 млн т молока (+4% до 2023 року). А у 2025 показник може вже сягнути рівня довоєнного 2021 року, близько 3,5 млн т.

Разом з тим цілий ряд провідних господарств активно інвестує в молочний напрямок і є сподівання, що темпи збільшення виробництва помітно зростуть вже у 2025 році, адже рентабельність виробництва молока у 2024 році була неймовірно висока, підкреслює "Інфагро".

"В році, що минув, були і позитивні зрушення в галузі. Заробітки виробників молока були неймовірно високими. Багато підприємств зуміли збільшити продажі молокопродуктів. Окремі заводи мали досить пристойно заробили на реалізації масла за рекордно високими цінами. Здійснювалася технологічна модернізація ряду молочних заводів", - зазначає агентство.

Проте у 2024 році молочне скотарство зіткнулось з рядом складнощів. Ними стали перебої в постачанні електроенергії через обстріли росіян, погодні аномалії, логістичні проблеми та не надто сприятлива кон’юнктура зовнішніх ринків.

Іншою великою проблемою року для молочної промисловості було дуже суттєве і швидке подорожчання молочної сировини в другому півріччі 2024 року. Через це більшості переробників молока в четвертому кварталі довелося працювати якщо не в збиток, то в кращому випадку без прибутків.

Кращі, ніж очікувалось, результати, продемонстрували і експортери молокопродуктів. Зовнішні продажі залишилися на рівні понад 0,6 млн т. Поки що не відбулось і суттєвого збільшення імпорту молочних продуктів, які збереглись на рівні 0,3 млн т. Тобто Україна залишається нетто-експортером молокопродуктів, констатують в "Інфагро".

Нагадаємо, що в Україні впровадили нові вимоги до якості молока та молокопродуктів. Наказ Мінагрополітики від 11.07.2024 р. № 2033 запроваджує вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці.