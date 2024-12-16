Из-за высоких цен на молоко Украина будет вынуждена покупать сливочное масло за границей

В Украине продолжают расти закупочные цены на молоко-сырье, но уже не такими безумными темпами, как в предыдущие месяцы. Поэтому нет оснований для дальнейшего роста цен из-за уменьшения экспортной активности на молочном рынке в период новогодних праздников.

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По его словам, средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на середину декабря составляет 19,70 грн/кг без НДС, что на 65 коп. больше месяца назад. Вместо этого высший сорт в среднем стоит 18,70 грн/кг без НДС (+30 коп.). Как отмечает Кухалейшвили, средняя цена на молоко первого сорта составляет 17,65 грн/кг без НДС, что на 50 коп. больше относительно цены в первой половине ноября.

Эксперт подчеркивает, что средневзвешенная цена трех сортов составила 18,68 грн/кг без НДС, что на 48 коп. больше месяца назад.

"Спрос на молоко-сырье в Украине пока остается выше предложения, но уже начинает уменьшаться по сравнению с ситуацией, которая была на рынке в сентябре, октябре и начале ноября. Спрос на готовую молочную продукцию также преобладает существующее предложение. Активность на молочном рынке приостановится, когда будет проходить период новогодних праздников в Европе. повышение цен на товары в последние недели", — сообщает Кухалейшвили.

Он добавляет, что молока от хозяйств населения поступает на переработку все меньше, но заводы, производящие сливочное и сухое молоко, не готовы покупать молоко по текущим высоким ценам, учитывая тот факт, что цены на масло в Европе существенно снизились.

Эксперт прогнозирует, что при текущей цене на молоко-сырье в Украине, вероятно, повторение ситуации 2023 года, когда отечественные компании начали импортировать сливочное масло для реализации на внутреннем рынке, что способствовало прекращению роста цен на сырое молоко.

"По схожему сценарию вероятно развитие событий в сегменте сыров. Учитывая то, что европейские производители получают дотации, а их производственные затраты меньше чем у отечественных сыроваров, то европейские сыры стоят дешевле и украинские торговые сети начинают их активно импортировать", — отмечает Кухалейшвили.

Добавим, в ноябре продолжался рост закупочных цен на молоко на фоне дефицита молока-сырья в Украине и спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Напомним, что в Украине внедрили новые требования к качеству молока и молокопродуктов. Приказ Минагрополитики от 11.07.2024 г. № 2033 вводит требования к сырому молоку, что не подвергалось термической обработке.