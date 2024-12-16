Через високі ціни на молоко Україна буде змушена купляти вершкове масло за кордоном

В Україні продовжують зростати закупівельні ціни на молоко-сировину, але вже не такими шаленими темпами, як в попередні місяці. Тому наразі немає підстав для подальшого росту цін через зменшення експортної активності на молочному ринку в період новорічних свят.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За його словами, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на середину грудня становить 19,70 грн/кг без ПДВ, що на 65 коп. більше ніж місяць тому. Натомість вищий ґатунок в середньому коштує 18,70 грн/кг без ПДВ (+30 коп.). Як зауважує Кухалейшвілі, середня ціна на молоко першого ґатунку становить 17,65 грн/кг без ПДВ, що на 50 коп. більше відносно ціни в першій половині листопада.

Експерт підкреслює, що середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,68 грн/кг без ПДВ, що на 48 коп. більше ніж місяць тому.

"Попит на молоко-сировину в Україні поки, що залишається вищим за пропозицію, але вже починає зменшуватися порівняно з ситуацією, яка була на ринку в вересні, жовтні та на початку листопаду. Попит на готову молочну продукцію також переважає існуючу пропозицію. Активність на молочному ринку призупиниться коли відбуватиметься період новорічних свят у Європі. Українські виробники очікують зменшення обсягів реалізації свіжої молочної продукції через підвищення цін на товари протягом останніх тижнів", - повідомляє Кухалейшвілі.

Він додає, що молока від господарств населення поступає на переробку все менше, але заводи, які виробляють вершкове масло та сухе молоко, не готові купувати молоко за поточними високими цінами, беручі до уваги той факт, що ціни на масло в Європі суттєво знизились.

Експерт прогнозує, що при поточній ціні на молоко-сировину в Україні, вірогідно повторення ситуації 2023 року, коли вітчизняні компанії почали імпортувати вершкове масло для реалізації на внутрішньому ринку, що посприяло припиненню росту цін на сире молоко.

"За схожим сценарієм ймовірний розвиток подій в сегменті сирів. Враховуючи те, що європейські виробники отримують дотації, а їх виробничі витрати менші ніж у вітчизняних сироварів, то європейські сири коштують дешевше і українські торговельні мережи починають їх активно імпортувати", - наголошує Кухалейшвілі.

Додамо, у листопаді продовжувалося зростання закупівельних цін на молоко на тлі дефіциту молока-сировини в Україні та попиту з боку молокопереробних підприємств.

Нагадаємо, що в Україні впровадили нові вимоги до якості молока та молокопродуктів. Наказ Мінагрополітики від 11.07.2024 р. № 2033 запроваджує вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці.