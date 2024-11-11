В Україні зросли закупівельні ціни на молоко: коли чекати на стабілізацію

Зростання закупівельних цін на молоко продовжується на тлі дефіциту молока-сировини в Україні та попиту з боку молокопереробних підприємств. Попри це попит на сире молоко вже не на такому високому рівні, як у жовтні, тож на початку грудня очікується певна стабілізація цін.

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Про це заявив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Які ціни на молоко

Згідно з даними аналітиків, станом на 1 листопада середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 18,95 грн/кг без ПДВ, що на 1,25 грн більше ніж місяць тому. Ціни на цей ґатунок в господарствах варіюються від 17,75 до 19,80 грн/кг без ПДВ. Верхня і нижня межі цінового діапазону виросли на 1,50 грн за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 18,40 грн/кг без ПДВ (+1,70 грн). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 17,00 до 19,10 грн/кг без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу першої половини жовтня, верхня межа цінового діапазону виросла на 1,80 грн, а нижня межа збільшилась на 1,90 грн.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,70 грн/кг без ПДВ, що на 60 коп. більше порівняно до ціни в першій половині жовтня. Мінімальна ціна в господарствах склала 16,00 грн/кг, а максимальна ціна – 18,00 грн/кг. За останній місяць верхня і нижня межі цінового діапазону виросли на 1,50 грн.

Середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,02 грн/кг без ПДВ, що на 1,38 грн більше ніж місяць тому.

Чому ростуть ціни на молоко

Кухалейшвілі пояснює, що основною причиною підвищення закупівельних цін на молоко в Україні є дефіцит молоко-сировини на внутрішньому ринку та високий попит з боку молокопереробних підприємств.

"Вірогідно, це пов’язано з тимчасовим скороченням попиту на вершкове масло, сухе молоко та сири. Але ймовірно, що поточний попит на вершкове масло на експортних ринках має сприяти росту цін на молоко-сировину в Україні", - йдеться в його повідомленні.

Також експерт зауважив, що на останніх 367-х торгах GDT ціни на молочні жири та інші біржові товари, за винятком лактози, знову пішли вгору.

В Асоціації виробників молока зауважують, що в умовах дефіциту молокопереробні підприємства вимушені закуповувати більше сировини на дальніх відстанях та витрачати додаткові гроші на логістику. Підвищення цін на молоко-сировину сприяє дорожчанню молочних продуктів оптом, а інфляція на молочні продукти вважається однією з найвищих поміж інших продуктів харчування.

Коли ціни почнуть змінюватись

За прогнозом аналітиків, у другій половині листопаду закупівельні ціни покажуть зростання. На початку грудня ймовірна стабілізація цін на молоко-сировину, з урахуванням того, що напередодні новорічних свят на світовому молочному ринку торгівельна активність сповільнюється.

Однак суттєве зниження цін малоймовірне внаслідок скорочення експорту молочних продуктів. Вірогідно, як зазначають експерти, низькі запаси вершкового масла в Україні мають стримувати зниження цін на молоко-сировину.

Додамо, що у серпні 2024 року підприємства України збільшили виробництво молока-сировини, попри складні умови, спричинені аномальною спекою та перебоями в електропостачанні через ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі.

Також нагадаємо, що в Україні впровадили нові вимоги до якості молока та молокопродуктів. Наказ Мінагрополітики від 11.07.2024 р. № 2033 запроваджує вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці.