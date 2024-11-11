В Украине выросли закупочные цены на молоко: когда ждать стабилизации

Рост закупочных цен на молоко продолжается на фоне дефицита молока-сырья в Украине и спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

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Об этом заявил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Какие цены на молоко

Согласно данным аналитиков, по состоянию на 1 ноября средняя закупочная цена молока экстра сорта составляла 18,95 грн/кг без НДС, что на 1,25 грн больше месяца назад. Цены на этот сорт в хозяйствах варьируются от 17,75 до 19,80 грн/кг без НДС. Верхний и нижний пределы ценового диапазона выросли на 1,50 грн за последний месяц.

Высший сорт в среднем стоит 18,40 грн/кг без НДС (+1,70 грн). Цены на молоко высшего сорта колеблются от 17,00 до 19,10 грн/кг без НДС. В сравнении с результатами мониторинга первой половины октрября, верхняя граница ценового диапазона выросла на 1,80 грн, а нижняя граница увеличилась на 1,90 грн.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 16,70 грн/кг без НДС, что на 60 коп. больше по сравнению с ценой в первой половине октября. Минимальная цена в хозяйствах составила 16,00 грн/кг, а максимальная цена – 18,00 грн/кг. За последний месяц верхний и нижний пределы ценового диапазона выросли на 1,50 грн.

Средневзвешенная цена трех сортов составила 18,02 грн/кг без НДС, что на 1,38 грн больше месяца назад.

Почему растут цены на молоко

Кухалейшвили объясняет, что основной причиной повышения закупочных цен на молоко в Украине является дефицит молоко-сырья на внутреннем рынке и высокий спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

"Вероятно, это связано со временным сокращением спроса на сливочное масло, сухое молоко и сыры. Но, вероятно, текущий спрос на сливочное масло на экспортных рынках должен способствовать росту цен на молоко-сырье в Украине", — говорится в его сообщении.

Также эксперт отметил, что на последних 367 торгах GDT цены на молочные жиры и другие биржевые товары, за исключением лактозы, снова пошли вверх.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что в условиях дефицита молокоперерабатывающие предприятия вынуждены закупать больше сырья на дальних расстояниях и тратить дополнительные деньги на логистику. Повышение цен на молоко-сырье способствует удорожанию молочных продуктов оптом, а инфляция на молочные продукты считается одной из самых высоких среди других продуктов питания.

Когда цены начнут меняться

По прогнозу аналитиков, во второй половине ноября закупочные цены покажут рост. В начале декабря вероятна стабилизация цен на молоко-сырье, с учетом того, что в канун новогодних праздников на мировом молочном рынке торговая активность замедляется.

Однако существенное снижение цен маловероятно вследствие сокращения экспорта молочных продуктов. Вероятно, как отмечают эксперты, низкие запасы сливочного масла в Украине должны сдерживать снижение цен на молоко-сырье.

Добавим, что в августе 2024 года предприятия Украины увеличили производство молока-сырья, несмотря на сложные условия, вызванные аномальной жарой и перебоями в электроснабжении из-за ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Также напомним, что в Украине введены новые требования к качеству молока и молокопродуктов. Приказ Минагрополитики от 11.07.2024 г. № 2033 вводит требования к сырому молоку, что не подвергалось термической обработке.