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Агро
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Цены на яйца достигли пика: когда они подешевеют

Цены на яйца достигли пика: когда они подешевеют
Иллюстрация: freepik

Цены на яйца в Украине выросли из-за сезонных факторов и экономических условий, но до конца года ожидается стабилизация.

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Об этом рассказал "Суспільному" первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Фактически анализ предыдущих периодов в рыночной тенденции показывают, что в дальнейшем не стоит ожидать существенных рыночных колебаний. Соответственно, существенных изменений цен", — говорит чиновник.

Почему выросла цена яиц

Он пояснил, что традиционный рост цен в октябре и ноябре обусловлен снижением производительности кур из-за похолодания, что влияет на домашние и промышленные хозяйства.

Кроме того, на ценообразование влияет обновление поголовья кур, которое также снижает объем производства. В октябре 2024 года производство яиц уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

Другой фактор – рост цен на корма. Восстановление цен на зерновые после нескольких лет низких показателей, вызванных, в частности блокадой морских путей, повышает себестоимость производства яиц, хотя и повышает рентабельность фермерских хозяйств.

Высоцкий отметил, что обычно цены на яйца достигают пика в ноябре, после чего начинается постепенное снижение. После Нового года ожидается значительное снижение цен, если не будет существенных перебоев в энергосистеме Украины.

"Единственный фактор, который мог бы повлиять — это, конечно же, состояние энергосистемы в стране. При стабильной работе энергосистемы существенных изменений цен на основные продукты мясомолочного направления, мука — крупельного или борщового набора как минимум до конца года не предусматриваются", – объяснил он.

Согласно данным Государственной службы статистики, в октябре яйца подорожали на 18,1%. Напомним, в сентябре самый большой рост цен тоже наблюдался на яйца – так, в первый месяц осени этот продукт подорожал на 12,1%.

Крупнейшие производители яиц в Украине

В Украине есть несколько крупных производителей яиц, поставляющих продукцию на внутренний рынок и экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании:

  • Агрохолдинг "Авангард" — крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке;
  • "Мироновский хлебопродукт" (МХП) — производитель, владеющий брендом "Наша Ряба" и также занимающийся яйцевой продукцией под брендом "Kurkul".
  • "Овостар Юнион" — известен под брендом "Ясенсвит". Компания поставляет яйца и яичные продукты на внутренний рынок и занимает одну из ведущих позиций в сегменте.
Автор:
Татьяна Гойденко