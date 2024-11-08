Годовая инфляция в Украине в октябре ускорилась до 9,7%

Инфляция в Украине в октябре 2024 года составила 9,7% в годовом исчислении. Она ускорилась по сравнению с сентябрьским показателем, который был на уровне 8,6%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По сравнению с сентябрем 2024 года инфляция на потребительском рынке в октябре 2024 года составила 1,8%, с начала года – 8,4%.

Базовая же инфляция в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2024 года составила 1,3%, с начала года – 8,0%.

Как менялись цены

Согласно данным Госстата, на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%.

Больше всего (на 18,2% и 18,1%) подорожали овощи и яйца.

На 6,9–1,3% выросли цены на масло, фрукты, молоко и молочные продукты, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, говядину, безалкогольные напитки, хлеб, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,2% снизились цены на сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на услуги больниц на 1,3% и амбулаторные услуги на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%.

В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте .

Напомним, в сентябре самый большой рост цен наблюдался на яйца – так, в первый месяц осени этот продукт подорожал на 12,1%. В среднем в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%.

В Инфляционном отчете за октябрь 2024 года от Национального банка Украины говорится, что к концу 2024 года инфляция ускорится до 9,7%, но в следующем году она снизится до 6,9%, а в 2026 году вернется к цели НБУ 5%.