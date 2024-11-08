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Инфляция пересечет отметку в 10% — прогноз НБУ
К концу 2024 года инфляция ускорится до 9,7%, но в следующем году она снизится до 6,9%, а в 2026 году вернется к цели НБУ 5%.
Об этом говорится в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года от Национального банка Украины.
Инфляция будет расти
По прогнозам регулятора, потребительская инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года, а в начале 2025 года временно пересечет отметку 10%.
В НБУ ожидают, что уже весной 2025 года инфляция начнет снижаться.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Благодаря мерам процентной и валютно-курсовой политики регулятора, а также росту предложения продовольственных товаров и ослаблению внешнего ценового давления, она замедлится до 6,9% в конце 2025 года", — отмечают в НБУ.
Ожидается, что в 2026 году инфляция будет снижаться и достигнет цели 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.
Что будет с ВВП
Как подчеркивают в НБУ, восстановление экономики будет продолжаться в этом году, а реальный ВВП увеличится на 4%. В последующие два года рост экономики ускорится до 4,3-4,6% в год.
Такой сценарий построен на предположениях о сохранении достаточных объемов международной поддержки и постепенной нормализации условий функционирования экономики, что, в частности, будет способствовать возвращению вынужденных мигрантов и росту инвестиций.
Кроме того, НБУ улучшил оценку роста реального ВВП в ІІІ квартале 2024 года с 3,1% до 4,0%. Это позволило пересмотреть прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4,0%.
Однако, как подчеркивают в регуляторе, нехватка рабочей силы, риски безопасности, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий и дальше будут ограничивать экономическую активность.
Напомним, в сентябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 8,6% с 7,5% в августе. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Отметим, что несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.