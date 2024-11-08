Инфляция пересечет отметку в 10% — прогноз НБУ

К концу 2024 года инфляция ускорится до 9,7%, но в следующем году она снизится до 6,9%, а в 2026 году вернется к цели НБУ 5%.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом говорится в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года от Национального банка Украины.

Инфляция будет расти

По прогнозам регулятора, потребительская инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года, а в начале 2025 года временно пересечет отметку 10%.

В НБУ ожидают, что уже весной 2025 года инфляция начнет снижаться.

"Благодаря мерам процентной и валютно-курсовой политики регулятора, а также росту предложения продовольственных товаров и ослаблению внешнего ценового давления, она замедлится до 6,9% в конце 2025 года", — отмечают в НБУ.

Ожидается, что в 2026 году инфляция будет снижаться и достигнет цели 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.

Что будет с ВВП

Как подчеркивают в НБУ, восстановление экономики будет продолжаться в этом году, а реальный ВВП увеличится на 4%. В последующие два года рост экономики ускорится до 4,3-4,6% в год.

Такой сценарий построен на предположениях о сохранении достаточных объемов международной поддержки и постепенной нормализации условий функционирования экономики, что, в частности, будет способствовать возвращению вынужденных мигрантов и росту инвестиций.

Кроме того, НБУ улучшил оценку роста реального ВВП в ІІІ квартале 2024 года с 3,1% до 4,0%. Это позволило пересмотреть прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4,0%.

Однако, как подчеркивают в регуляторе, нехватка рабочей силы, риски безопасности, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий и дальше будут ограничивать экономическую активность.

Напомним, в сентябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 8,6% с 7,5% в августе. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Отметим, что несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.