Інфляція перетне позначку у 10% - прогноз НБУ

До кінця 2024 року інфляція пришвидшиться до 9,7%, але в наступному році вона знизиться до 6,9%, а у 2026 році – повернеться до цілі НБУ 5%.

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Про це йдеться в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року від Національного банку України.

Інфляція зростатиме

За прогнозами регулятора, споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року, а на початку 2025 року тимчасово перетне позначку 10%.

У НБУ очікують, що вже навесні 2025 року інфляція почне знижуватися.

"Завдяки заходам процентної та валютно-курсової політики регулятора, а також зростанню пропозиції продовольчих товарів і послабленню зовнішнього цінового тиску вона сповільниться до 6,9% наприкінці 2025 року", - зауважують в НБУ.

Очікується, що у 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.

Що буде з ВВП

Як підкреслюють в НБУ, відновлення економіки триватиме, цього року, а реальний ВВП збільшиться на 4%. У наступні два роки зростання економіки прискориться до 4,3%–4,6% на рік.

Такий сценарій побудований на припущеннях щодо збереження достатніх обсягів міжнародної підтримки та поступової нормалізації умов функціонування економіки, що, зокрема, сприятиме поверненню вимушених мігрантів і зростанню інвестицій.

Крім того, НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП у ІІІ кварталі 2024 року з 3,1% до 4,0%. Це дало підстави переглянути прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4,0%.

Однак, як підкреслюють у регуляторі, брак робочої сили, безпекові ризики, міграційні процеси й повільна нормалізація економічних умов і надалі обмежуватимуть економічну активність.

Нагадаємо, у вересні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 8,6% з 7,5% у серпні. У місячному вимірі ціни зросли на 1,5%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Зауважимо, попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.