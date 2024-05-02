Український уряд прогнозує зростання ВВП на 4,6% у 2024 році

Попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%.

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко на форумі Kyiv Investment Day, пише "Укрінформ".

"Очікуємо, що цього року економіка продовжить відновлення – принаймні на 4,5-4,6%. Звичайно, показники можуть бути гіршими через ракетні обстріли, в першу чергу української енергетичної інфраструктури, але наш базовий прогноз поки що на рівні 4,6%", - розповіла Свириденко.

За її словами, після масштабного падіння майже на 30% у 2022 році торік економіка України вже демонструвала зростання на рівні щонайменше 5,3%.

Драйверами зростання стануть розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу та експортної діяльності. У Мінекономіки підрахували, що локалізація половини бюджету на закупівлю озброєнь забезпечить додатковий приріст ВВП щонайменше на 3,6%.

Ще одним важливим фактором є розширення морського експортного коридору не лише на аграрну, а й на іншу продукцію, включно з металургійною та товарами з високою доданою вартістю. Також пріоритетом є розбудова нових енергетичних потужностей та децентралізованої високоманеврової генерації в Україні.

"Для нас це критично важливо. Як, звичайно ж, і розширення енергетичних можливостей України, розбудова нових енергетичних потужностей. Нам потрібно будувати і розвивати децентралізовану високоманеврену генерацію", - наголосила Свириденко.

Свириденко наголосила, що відновлення економіки попри війну - важливий аргумент для інвестування в Україну саме зараз. Адже така ситуація є рідкісною у світовій практиці.

НБУ погіршив прогноз зростання економіки на цей рік

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

Як повідомляють у регуляторі, у І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, ніж очікувалося.

Водночас, за прогнозами регулятора, можуть реалізуватися й позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від заморожених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України.

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