НБУ погіршив прогноз зростання економіки на цей рік

За оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України та блокади західного кордону.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Що буде з інфляцією

За прогнозами регулятора, інфляція помірно прискориться, а надалі закріпиться в цільовому діапазоні 5% ± 1 в. п.

НБУ, як і раніше, прогнозує помірне пришвидшення інфляції у 2024 році – до 8,2%.

"Однак уже наприкінці 2025 року вона сповільниться до 6%, а у 2026 – до 5%. Цьому сприятимуть поступова нормалізація умов для функціонування економіки, послаблення зовнішнього інфляційного тиску та послідовна монетарна політика НБУ", - очікують у регуляторі.

Відновлення економіки буде стриманим

Як повідомляють у регуляторі, у І кварталі 2024 року зростання реального ВВП було слабшим, ніж очікувалося.

"Вплинули стримані бюджетні видатки в умовах невизначеності з надходженням зовнішнього фінансування, й додатково наслідки блокади західного кордону. Прогноз зростання ВВП дещо погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України", - пояснюють в НБУ.

У регуляторі очікують, що економіка зросте на 3% у 2024 році та на 4,5-5% у 2025-2026 роках.

Зовнішня бюджетна допомога

Зазначається, що у 2024 році Україна розраховує отримати 38 млрд дол. США зовнішньої бюджетної допомоги.

"Завдяки цьому міжнародні резерви залишатимуться на високому рівні. Наразі їх обсяг – близько 44 млрд дол. США", - підкреслюють в НБУ.

Там додають, що завдяки підтримці партнерів та посиленню стійкості державних фінансів буде змога й надалі забезпечувати макрофінансову стабільність, необхідну для сталого відновлення економіки.

Ключові ризики

Як наголошують в НБУ, ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається тривалість та інтенсивність війни.

"Суттєво послабився ризик недостатності міжнародного фінансування в цьому році, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються", - констатують в регуляторі.

Водночас, за прогнозами регулятора, можуть реалізуватися й позитивні сценарії, наприклад, розширення експортних можливостей, передавання Україні коштів від заморожених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізація масштабної програми відновлення України.

Нагадаємо, Правління Національного банку 25 квітня ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій прогноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.

Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.

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