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Депозити перемагають інфляцію. Що буде із відсотками за вкладами протягом 2024 року?
Дохідність банківських вкладів досі перевищує прогнозний рівень інфляції на 2024 рік. Питання лише у тому, як довго це триватиме і коли ставки за депозитами почнуть падати?
Ставки за гривневими депозитами практично завмерли. Протягом 1 кварталу 2024 року дохідність банківських вкладів для населення суттєво не змінилася. Навіть незважаючи на те, що Нацбанк починаючи з літа 2023 року агресивно знижував облікову ставку. Нагадаємо, що ставку НБУ з липня по грудень 2023 року було скориговано на 10 в.п. до 15%. А у березні 2024 року Нацбанк знизив її ще на 0,5 в.п. до 14,5%.
Проте рівноцінного падіння дохідності депозитів не відбулося. Ставки за гривневими вкладами для фізосіб, як і раніше, досягають 16-17% річних, а з урахуванням бонусів, які пропонують банки (за оформлення вкладу онлайн, за пролонгацію тощо), можна розраховувати аж до 18% річних.
Отже, депозит у банку все ще дозволяє не лише акумулювати заощадження, а й захищає їх від інфляції. За прогнозами НБУ, інфляція за 2024 рік становитиме 8,6%, тоді як дохідність вкладів на поточний момент удвічі перевищує цей показник.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як змінилася дохідність вкладів із початку 2024 року?
Якщо відстежити динаміку індексу UIRD (Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб), то можна побачити, що з січня до березня включно зросла дохідність 3-місячних вкладів. Водночас дохідність депозитів терміном розміщення на 6-12 місяців, навпаки, знизилася. При цьому і зростання, і падіння дохідності знаходилося десь у діапазоні 0,3-0,5 п.п. У підсумку до кінця березня середня ставка за гривневими депозитами фізосіб склала близько 14% річних.
Зрозуміло, це узагальнена картина по ринку. Залежно від банку рівень ставок суттєво відрізняється, як у більшу, так і меншу сторону. Причому варто зауважити, що якщо максимальна дохідність вкладів лише на 2-4 в.п. більше значення UIRD, то мінімальна дохідність депозитів у деяких банках у 2-2,5 рази нижча від середньоринкової ставки.
Де найбільші відсотки за вкладами?
Банки за рівнем дохідності вкладів можна поділити на три умовні групи: це великі системні банки (переважно з іноземним капіталом), державні банки та приватні банки, обсяг активів яких становить 20 млрд грн і менше.
Великі банки, особливо ті, що належать нерезидентам України, пропонують найбільш консервативні умови розміщення депозитів. Наприклад, Укрсиббанк дає максимальну дохідність за гривневими вкладами на рівні 10-11,5% річних, Райффайзен Банк – 10,25-12% річних, Креді Агріколь Банк – 10-11,5% річних, Універсал Банк (Монобанк у тому числі) – до 15% річних.
У державних банках ставки переважно вищі, десь на 2-3 в.п. У Приватбанку за депозитом можна отримати до 14% річних, в Ощадбанку – до 13,5% річних, в Укргазбанку максимальна дохідність за вкладами сягає 14,75% річних, у Сенс Банку – теж 14,75% річних.
Що стосується банків другого та третього ешелону, то у них якраз найпривабливіші ставки. В Акордбанку можна розраховувати на дохідність за вкладом на рівні 16,5%, в Ідея Банку – до 16,25% річних, а у банку "Глобус" та Кредитвест банку – до 16,75% річних.
До речі, намітилася цікава тенденція: банки знову почали активніше залучати "короткі" ресурси. Найсмачніші ставки найчастіше за депозитами строком на 3 та 6 місяців. Це можна пояснити тим, що в банківській системі досі надлишок ліквідності, тому банки не мають особливої потреби акумулювати гроші вкладників на тривалий термін – рік і більше.
Чи будуть процентні ставки знову зростати чи падати?
Різкого перелому в динаміці дохідності банківських вкладів найближчими місяцями не станеться. Хоча плавне зниження ставок не виключено.
Разом із переглядом облікової ставки до 14,5% НБУ також знизив ставку за депозитними сертифікатами. Зокрема, дохідність тримісячних депозитних сертифікатів зменшено на 1,5 п. п. до 17,5%. Ставка за депозитними сертифікатами овернайт, як і раніше, відповідатиме рівню облікової ставки.
У той же час, експерти говорять про те, що банкіри не очікували зниження облікової ставки у першому півріччі. І не виключено, що банки незабаром почнуть змінювати свою відсоткову політику та коригувати доходність гривневих депозитів у бік зменшення.
"Ми очікуємо в цілому зниження процентних ставок на ринку відповідно до перегляду облікової ставки та зміни дизайну монетарної політики в частині 3-місячних депсертифікатів – ринок поступово відіграватиме зниження у ставках на 0,5-1,0 в.п.", – пояснює Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків ДФУ Правекс банку.
Втім, із 3-місячними депозитними сертифікатами не все так просто. Справа в тому, що НБУ починаючи з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні депсертифікати враховуватиме приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз).
"Тобто тепер банки будуть змушені постійно збільшувати свої портфелі депозитів фізосіб строком понад 3 місяці щоб підтримувати портфель тримісячних депсертифікатів на тому ж рівні. Це може призвести до посилення конкуренції за вклади фізосіб терміновістю 3-6 місяців", – вважає Артем Красовський.
Простіше кажучи, найкращі умови можна буде отримати, розміщуючи кошти у банках до півроку. Для вкладників це непогана новина. З одного боку, ставки за депозитами поки що залишаться поблизу поточних значень, це 14-15% річних. З іншого боку, щоб отримати таку дохідність, не доведеться заморожувати гроші в банку на 9-12 місяців.