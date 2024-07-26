У Мінфіні пояснили, чому не планують підвищувати ПДВ

Міністерство фінансів України роз'яснило причини відмови від підвищення податку на додану вартість (ПДВ) для забезпечення додаткового фінансування сектору безпеки і оборони на 500 млрд грн. Замість цього планується запровадження військового збору на товари, які не є предметами першої необхідності.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Згідно з повідомленням, підвищення ПДВ могло б стати ефективним інструментом для збільшення бюджетних надходжень завдяки своїй легкості в адмініструванні. Проте, цей захід має значні негативні наслідки для всіх громадян, особливо для вразливих категорій, таких як люди пенсійного віку.

В Україні нараховується 10,2 млн пенсіонерів, які найбільше постраждали б від підвищення ПДВ.

Замість підвищення ПДВ, уряд пропонує запровадити військовий збір на товари, які не є першочерговими для споживання. До таких товарів належать автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

Міністерство фінансів також зазначило, що автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями і передаються Збройним Силам України, не будуть оподатковуватись військовим збором.

Це пояснюється тим, що такі автомобілі не реєструються в Сервісних центрах МВС, що дозволяє уникнути додаткового фінансового навантаження на волонтерів та благодійників, які підтримують обороноздатність країни.

Таким чином, уряд обрав соціально справедливий підхід для забезпечення додаткових коштів на потреби сектору безпеки і оборони, враховуючи інтереси найбільш вразливих верств населення та підтримуючи волонтерські ініціативи.

Бюджетний комітет виступає за підвищення податків

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в інтерв’ю ЕП розповіла, що є необхідність термінового підвищення податків в Україні, оскільки відповідні зміни мають набути чинності з 1 вересня. За її словами, якщо парламент не встигне ухвалити необхідні рішення, військові можуть залишитися без зарплат вже наприкінці вересня.

Підласа пояснила, що через затримку у постачанні зброї союзниками на початку року, кошти, призначені на зарплати у вересні, жовтні та листопаді, були перенесені для закупівлі зброї. Це призвело до дефіциту в розмірі 500 млрд грн, які необхідні для фінансування Сил оборони до кінця 2024 року.

За її словами, уряд планує знайти додаткові кошти в першу чергу за рахунок підвищення податків. Відповідні законопроєкти Міністерство фінансів вже подало до Верховної Ради. Про необхідність підвищення податків було відомо ще на початку року, але уряд відкладав це непопулярне рішення до останнього моменту.

Уряд готує пакет підвищення податків

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу.

Передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб.