Уряд готує пакет підвищення податків: які збори планують підвищити

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желензняк.

Також передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності. Цей податок стосуватиметься платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи.

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб.

Крім того, пропонується встановити військовий збір у розмірі 5% для постачальників послуг мобільного зв'язку.

Підприємства, які займаються роздрібною торгівлею пальним, будуть зобов'язані щомісяця сплачувати авансові внески з податку на прибуток у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати за кожен кубічний метр резервуарів для зберігання пального.

Також пропонується встановити ставку акцизного податку на солодкі газовані напої у розмірі 0,1 євро за 1 літр.

Зазначимо, що наразі законопроект знаходиться на стадії розгляду урядом. Після цього він буде переданий до Верховної Ради України для подальшого обговорення та ухвалення.

Нагадаємо, Верховна Рада України раніше ухвалила законопроект №11256-2, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Згідно з прийнятим документом, ставки акцизного податку на бензин зростуть до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне - до 330 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ - до 125 євро за 1000 кілограмів (близько 68 євро за 1000 літрів).

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