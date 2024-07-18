Правительство готовит пакет повышения налогов: какие сборы планируют повысить

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Желензняк.

Также предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности. Этот налог касается плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц

Кроме того, предлагается установить военный сбор в размере 5% поставщикам услуг мобильной связи.

Предприятия, занимающиеся розничной торговлей горючим, будут обязаны ежемесячно уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль в размере 0,5 минимальной заработной платы за кубический метр резервуаров для хранения горючего.

Также предлагается установить ставку акцизного налога на сладкие газированные напитки в размере 0,1 евро за 1 литр.

Отметим, что законопроект находится на стадии рассмотрения правительством. После этого он будет передан в Верховную Раду для дальнейшего обсуждения и принятия.

Напомним, Верховная Рада Украины ранее приняла законопроект №11256-2, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Согласно принятому документу, ставки акцизного налога на бензин вырастут до 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – до 330 евро за 1000 литров, а на сжиженный газ – до 125 евро за 1000 килограммов (около 68 евро за 100).

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