Рада приняла повышение акцизов на горючее

18 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении акцизного налога на горючее.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент принял законопроект 11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Правка (№267) о газе тоже была поддержана. "ЗА" в целом – 231", — написал он.

Отметим, что законопроект предполагает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Согласно европейским нормам минимальные ставки акцизного налога должны быть следующими: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного горючего – 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограмм (около 60 евро за 1 ).

Напомним, что в первом чтении Верховная Рада приняла этот законопроект 4 июня. Однако скандальный правительственный законопроект №11256 с повышением акциза на сжиженный газ до 277 евро за 1000 литров парламент не поддержал.

В то же время Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ), напротив, поддержала предложенный Кабмином законопроект №11256 . В профильной ассоциации побавили в нем справедливый и эффективный подход к наполнению бюджета, который крайне необходим для финансовой стабильности страны.

Добавим, что в марте Кабмин уже одобрял аналогичный документ. В нем было предусмотрено такое же повышение акцизов на "промежуточные" сброженные напитки, а также бензин и дизтопливо (соответственно с 213,5 и 139,5 евро за 1000 литров в I полугодии 2024 года).

В отношении сжиженного газа в соответствующем сообщении Министерства финансов числилась цифра в 70 евро за 1000 литров до 2028 года (против 52 евро на I полугодие 2024-го). В свою очередь, повышение со 162 до 272,4 евро за 1000 литров касалось акциза на "топливо-моторное альтернативное".

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