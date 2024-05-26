Как изменятся цены на топливо после повышения акцизов: прогноз эксперта

В Украине, вероятно, вырастут цены на бензин, дизтопливо и сжиженный газ после повышения акцизов, но подорожание будет не столь значительным. Украинцам не грозит дефицит горючего, ведь с начала войны поставщики построили совершенно новую систему логистики.

Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, пишет ТСН.

Дефицита горючего не будет

По словам эксперта топливного рынка, поставка горючего и уверенность в том, что оно будет – это одна из немногих точек опоры, на которые сейчас можно рассчитывать.

"Это все потому, что у нас сейчас построена совершенно новая система поставки горючего в Украину, очень разветвленная географически, очень разветвленная логистически", - подчеркнул Куюн.

Он добавил, что за последние три года в Украине также значительно увеличился автопарк бензовозов.

"Количество бензовозов выросло где-то в 4 раза, это тысячи машин - я не знаю, как их вообще можно остановить. Поэтому мне даже трудно сегодня представить, несмотря на войну, чтобы в Украине образовался дефицит горючего", - заметил Сергей Куюн.

Цена на топливо: когда и как изменится стоимость

Как сообщил Куюн, за май цены на дизтопливо уменьшились более чем на 2 гривны.

"Бензин пока стоит, но тоже есть некоторые движения в сторону снижения, сжиженный газ тоже подешевел в последнее время", - заявил эксперт.

Он считает, что безумного роста цен на топливо после повышения акцизов не будет.

"Что касается акцизов, то совершенно не факт, что цена вырастет. Особенно это касается бензина и дизтоплива. Говорить, что будет какое-то безумное повышение – таких предпосылок нет", – убежден Куюн.

В то же время, он прогнозирует, что подорожает сжиженный газ.

"Действительно будут ощущаться подорожание. Но расчеты показывают, что все равно сжиженный газ сохранит свою привлекательность и будет достаточно выгоден для тех, кто его потребляет", - отметил Куюн.

Он пояснил, что увеличение акцизов приведет к росту стоимости бензина на 1,5 грн/л, дизельного топлива – 2 грн/л, а автогаза – на 5,5 грн/л.

Эксперт отметил, что реформа, в рамках которой повышаются акцизы, рассчитана на 4 года – до 2028 года. То есть цены будут расти постепенно.

Как добавил Куюн, если бы акцизы ввели уже сегодня, то украинцы практически ничего и не заметили.

"Потому что закупочная стоимость падает. Соответственно, есть возможность компенсации путем снижения закупочной стоимости компенсировать повышение акцизов. По сжиженному газу так не получится потому, что Кабмин делает более резкий шаг, но даже после этого подорожание сжиженного газа сохранит свою привлекательность и будет стоить где 55% -57% цены на бензин", - отметил эксперт.

Правительство планирует постепенное повышение акцизов на топливо

Кабинет министров на заседании 10 мая одобрил новый законопроект, предусматривающий постепенное увеличение акцизов на горючее до 1 января 2028 года.

Согласно проекту закона, акциз на бензин может вырасти до 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – до 330 евро за 1000 литров, а на сжиженный газ – до 277 евро за 1000 литров.

Кроме того, им предлагается определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%.

Ставка же акциза для таких продуктов тоже увеличится - с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр, то есть до уровня действующей ставки для газированных вин крепостью 1,2-15% объемных единиц спирта (если речь идет о спирте ферментного происхождения и напитки в бутылках с пробками).

Предусмотрен и график ежегодного увеличения ставок начиная с 1 июля 2024 г., учитывая общую разницу между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 1 января 2028 года и акцизами, предусмотренными действующим ныне законодательством.

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