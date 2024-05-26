Як зміняться ціни на паливо після підвищення акцизів: прогноз експерта

В Україні, ймовірно, зростуть ціни на бензин, дизпаливо та скраплений газ після підвищення акцизів, але подорожчання буде не таким значним. Українцям не загрожує дефіцит пального, адже з початку війни постачальники побудували абсолютно нову систему логістики.

Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, пише ТСН.

Дефіциту пального не буде

За словами експерта паливного ринку, постачання пального і впевненість у тому, що воно буде – це одна з небагатьох точок опори, на які зараз можна розраховувати.

"Це все через те, що у нас зараз побудована абсолютно нова система постачання пального в Україну, дуже розгалужена географічно, дуже розгалужена логістично", - підкреслив Куюн.

Він додав, що за останні 3 роки в Україні також значно збільшився автопарк бензовозів.

"Кількість бензовозів зросла десь в 4 рази, це тисячі машин – я не знаю, як їх взагалі можна зупинити. Тому мені навіть важко сьогодні уявити, не зважаючи на війну, щоб в Україні утворився дефіцит пального", - зауважив Сергій Куюн.

Ціна на пальне: коли і як зміниться вартість

Як повідомив Куюн, за травень ціни на дизпальне зменшилися на понад 2 гривні.

"Бензин поки що стоїть, але теж є деякі рухи у бік зниження, скраплений газ теж подешевшав останнім часом", - заявив експерт.

Він вважає, що шаленого росту цін на паливо після підвищення акцизів не буде.

"Що стосується акцизів, то абсолютно не факт, що ціна зросте. Особливо це стосується бензину і дизпалива. Говорити, що буде якесь шалене підвищення - таких передумов немає", - переконаний Куюн.

Водночас він прогнозує, що подорожчає скраплений газ.

"Дійсно будуть відчуватися подорожчання. Але розрахунки показують, що все одно скраплений газ збереже свою привабливість і буде досить вигідний для тих, хто його споживає, - зауважив Куюн.

Він пояснив, що збільшення акцизів призведе до зростання вартості бензину на 1,5 грн/л, дизельного палива – 2 грн/л, а автогазу – на 5,5 грн/л.

Експерт зазначив, що реформа, у рамках якої підвищуються акцизи, розрахована на 4 роки – до 2028 року. Тобто ціни зростатимуть поступово.

Як додав Куюн, якби акцизи запровадилися вже сьогодні, то українці практично нічого й не помітили.

"Бо закупівельна вартість падає. Відповідно, є можливість компенсації шляхом зниження закупівельної вартості компенсувати підвищення акцизів. За скрапленим газом так не вийде тому, що Кабмін робить більш різкий крок, але навіть після цього подорожчання зрідженого газу збереже свою привабливість, і коштуватиме де 55% -57% від ціни на бензин", - зауважив експерт.

Уряд планує поступове підвищення акцизів на паливо

Кабінет міністрів на засіданні 10 травня схвалив новий законопроект, що передбачає поступове збільшення акцизів на пальне до 1 січня 2028 року.

Згідно з проєктом закону, акциз на бензин може зрости до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне - до 330 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ - до 277 євро за 1000 літрів.

Крім того, ним пропонується визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22%.

Ставка ж акцизу для таких продуктів теж збільшиться - з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр, тобто до рівня діючої ставки для газованих вин міцністю 1,2-15% об’ємних одиниць спирту (якщо йдеться про спирт ферментного походження та напої у пляшках з пробками).

Передбачено й графік щорічного збільшення ставок починаючи з 1 липня 2024 з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028 року та акцизами, передбаченими діючим нині законодавством.

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