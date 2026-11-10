Данія виділила Україні ще 20 млн євро на підтримку енергетики

Данія оголосила про виділення Україні додаткової фінансової допомоги на відновлення та підтримку енергетичного сектору. Йдеться про 150 млн данських крон, що еквівалентно приблизно 20 млн євро.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Додаткове фінансування допоможе українським енергетикам оперативніше реагувати на наслідки російських атак, відновлювати пошкоджені об'єкти та підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

"Вдячні данському уряду та народу за цю підтримку, яка особливо важлива зараз, коли росія продовжує цілеспрямовано атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Додаткова допомога посилить можливості наших енергетиків протистояти наслідкам російських атак, оперативніше відновлювати пошкоджені об'єкти та забезпечувати стабільну роботу енергосистеми", - наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Скільки Данія вже надала Україні на підтримку енергетики

З урахуванням нового внеску загальна сума допомоги Данії до Фонду підтримки енергетики України становить 78,5 млн євро.

Кошти фонду використовують для закупівлі обладнання та матеріалів, необхідних для ремонту й відновлення енергетичної інфраструктури. Це дає змогу українським енергетичним підприємствам замінювати пошкоджене обладнання, проводити аварійно-відновлювальні роботи та повертати електропостачання споживачам.

Додаткове фінансування від Данії посилить ресурсні можливості України для відновлення енергетичних об'єктів, які зазнають російських атак.

Нагадаємо, Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства за кількома стратегічними напрямами. Ключовими темами взаємодії стануть розвиток програми Drone Deal, розробка рішень проти балістичних загроз та залучення європейських ресурсів для фронту.