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Україна та Данія домовилися про далекобійні снаряди, дрони та антибалістику

Українська сторона ознайомила Єппе Брууса з українськими оборонними рішеннями
Україна та Данія домовилися про далекобійні снаряди, дрони та антибалістику / Міністерство оборони України

Україна та Данія розширюють оборонне партнерство за кількома стратегічними напрямами. Ключовими темами взаємодії стануть розвиток програми Drone Deal, розробка рішень проти балістичних загроз та залучення європейських ресурсів для фронту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Сторони обговорили реалізацію чинної програми Drone Deal та взаємодію в оборонних інноваціях. Україна передає Данії бойовий досвід і технологічні дані в обмін на збільшення постачань засобів для Сил оборони. Також міністри розглянули можливість запуску спільних програм для підтримки стартапів у сфері безпекових рішень в обох країнах.

Пріоритети військової допомоги та європейські фонди

Під час переговорів українська та данська делегації окреслили ще кілька векторів роботи:

  • Європейське антибалістичне рішення: Україна розраховує на підтримку Данії у розробці проєкту для захисту від балістичних загроз.
  • Розблокування 6 мільярдів євро: заступник міністра оборони з європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив із данськими партнерами можливість розблокування коштів European Peace Facility для нових внесків в оборону України.
  • Далекобійні снаряди та навчання: Данія оперативно перенаправила фінансування з короткої артилерії на снаряди підвищеної дальності, а також продовжує модернізацію тренувального центру для підготовки українських воїнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Рамштайну" оголосили про нову допомогу для України на 4 мільярди доларів. У межах цих внесків близько 1 мільярда доларів спрямують на механізм PURL для закупівлі критично важливих ракет до комплексів ППО Patriot.

Автор:
Максим Кольц