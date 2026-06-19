Країни "Рамштайну" оголосили про нову допомогу для України на $4 млрд

Країни Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосили нові внески на підтримку Сил оборони України. Загалом оголошена підтримка сягнула $4 млрд, зокрема близько $1 млрд буде спрямовано на механізм PURL, який постачає критично важливі ракети до систем Patriot.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Перед початком засідання Президент України Володимир Зеленський та Міністр оборони України Михайло Федоров провели зустріч із ключовими партнерами: Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та Міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом. Глава держави подякував союзникам за підтримку та закликав зберігати високий темп допомоги за ключовими оборонними пріоритетами.

Рекордні внески на ППО, снаряди та безпілотники

У межах засідання близько $1 млрд фінансування через механізм PURL виділили для забезпечення України ракетами PAC-3 для протиповітряної оборони.

Про відповідні внески оголосили Нідерланди, Швеція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Іспанія, Литва, Норвегія та Австралія. Крім того, Німеччина додатково закупить ракети до Patriot на $200 млн через механізм JUMPSTART, а Велика Британія спрямує $330 млн із заморожених російських активів на радари та засоби ППО.

На закупівлю артилерійських снарядів підвищеної дальності, у тому числі через Чеську ініціативу, Норвегія, Данія, Литва, Люксембург та Іспанія спрямують близько $540 млн.

Ще понад $1 млрд партнери виділили на закупівлі безпілотників та підтримку українського виробництва дронів. Зокрема, Нідерланди профінансують крилаті ракети-дрони, Норвегія підтримає закупівлю морських БПЛА, а Велика Британія за рахунок російських активів закупить 150 тисяч українських дронів.

Також фінансування буде спрямоване на засоби РЕБ, бойові машини піхоти, вибухівку та розвиток навчальних центрів. Міністр оборони Михайло Федоров підкреслив, що ця якісна підтримка суттєво посилить українських воїнів на полі бою.

Нагадаємо, країни G7 обіцяють надати Україні ліцензії на виробництво зброї і збільшити поставки ППО. Лідери країн "Великої сімки" погодилися збільшити постачання протиповітряної оборони і далекобійної зброї Києву, а також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.