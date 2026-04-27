За чотири роки роботи "Рамштайну" Україна отримала $150 млрд військової допомоги: деталі

Рамштайн, прапори країн-учасниць
"Рамштайн" став ключовою платформою координації рішень щодо міжнародної військової допомоги Україні / Міноборони

Загальний обсяг допомоги за чотири роки роботи формат "Рамштайн" об’єднав понад 50 країн і забезпечив Україні понад 150 млрд доларів військової допомоги. Це ключова платформа координації міжнародної підтримки нашої країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Додатково залучено близько 5 млрд доларів через механізм PURL на швидку закупівлю американського озброєння. Понад 5,7 млрд доларів — на закупівлю українських дронів. На останньому засіданні у квітні 2026 року погоджено нові пакети допомоги на понад 5,5 млрд доларів.

Яке озброєння отримала Україна

У межах домовленостей Україна отримала такі системи:

  • ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T; 
  • танки Leopard та Abrams; 
  • ракетні комплекси HIMARS; 
  • САУ PzH 2000; 
  • бронетранспортери M113; 
  • літаки F-16 і Mirage-2000; 
  • далекобійні ракети, боєприпаси та безпілотники.

Україна як партнер

Сьогодні Сили оборони не лише отримують допомогу, а діляться з партнерами бойовим досвідом. У межах "Рамштайну" українська сторона презентує власні рішення та запрошує партнерів до спільних проєктів. Це відкриває доступ до українських технологій і систем, які довели ефективність у війні. Формат став майданчиком, де Україна із союзниками формують армію майбутнього.

Нагадаємо, за результатами засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала від Німеччини партію ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ці перехоплювачі призначені для боротьби з балістичними та гіперзвуковими ракетами типу "іскандер", "кинджал" і "циркон".

Автор:
Тетяна Ковальчук