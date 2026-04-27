За чотири роки роботи "Рамштайну" Україна отримала $150 млрд військової допомоги: деталі
Загальний обсяг допомоги за чотири роки роботи формат "Рамштайн" об’єднав понад 50 країн і забезпечив Україні понад 150 млрд доларів військової допомоги. Це ключова платформа координації міжнародної підтримки нашої країни.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Додатково залучено близько 5 млрд доларів через механізм PURL на швидку закупівлю американського озброєння. Понад 5,7 млрд доларів — на закупівлю українських дронів. На останньому засіданні у квітні 2026 року погоджено нові пакети допомоги на понад 5,5 млрд доларів.
Яке озброєння отримала Україна
У межах домовленостей Україна отримала такі системи:
- ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T;
- танки Leopard та Abrams;
- ракетні комплекси HIMARS;
- САУ PzH 2000;
- бронетранспортери M113;
- літаки F-16 і Mirage-2000;
- далекобійні ракети, боєприпаси та безпілотники.
Україна як партнер
Сьогодні Сили оборони не лише отримують допомогу, а діляться з партнерами бойовим досвідом. У межах "Рамштайну" українська сторона презентує власні рішення та запрошує партнерів до спільних проєктів. Це відкриває доступ до українських технологій і систем, які довели ефективність у війні. Формат став майданчиком, де Україна із союзниками формують армію майбутнього.
Нагадаємо, за результатами засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала від Німеччини партію ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ці перехоплювачі призначені для боротьби з балістичними та гіперзвуковими ракетами типу "іскандер", "кинджал" і "циркон".