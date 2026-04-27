За четыре года работы "Рамштайна" Украина получила $150 млрд военной помощи: детали

Рамштайн, флаги стран-участниц
"Рамштайн" стал ключевой платформой координации решений по международной военной помощи Украине / Минобороны

Общий объем помощи за четыре года работы формат "Рамштайн" объединил более 50 стран и обеспечил Украине более 150 млрд. долларов военной помощи. Это ключевая платформа координации международной поддержки нашей страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дополнительно привлечено около 5 млрд долларов через механизм PURL на скорую закупку американского вооружения. Более 5,7 млрд долларов – на закупку украинских дронов. На последнем заседании в апреле 2026 года согласованы новые пакеты помощи более чем на 5,5 млрд долларов.

Какое вооружение получила Украина

В рамках договоренностей Украина получила следующие системы:

  • ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T;
  • танки Leopard и Abrams;
  • ракетные комплексы HIMARS;
  • САУ PzH 2000;
  • бронетранспортеры M113;
  • самолеты F-16 и Mirage-2000;
  • дальнобойные ракеты, боеприпасы и беспилотники.

Украина как партнер

Сегодня Силы обороны не только получают помощь, но и делятся с партнерами боевым опытом. В рамках "Рамштайна" украинская сторона презентует собственные решения и приглашает партнеров в общие проекты. Это открывает доступ к украинским технологиям и системам, доказавшим эффективность в войне. Формат стал площадкой, где Украина с союзниками формируют армию будущего.

Напомним , по результатам заседания в формате "Рамштайн" Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами типа "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Автор:
Татьяна Ковальчук