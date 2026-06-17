США и Иран готовят инвестфонд на $300 млрд в рамках рамочного соглашения

Рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд. Более половины этой суммы уже согласовано.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с договоренностями.

Фонд должен стать экономическим стимулом для заключения окончательного соглашения о прекращении войны, снятии блокады Ирана и возобновлении работы Ормузского пролива.

По данным источника, фонд будет состоять только из средств частного сектора. Государственные деньги, гранты или репарации в него не будут входить.

Среди потенциальных инвесторов называют компании из США, арабских стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки. Инвестиции должны быть направлены в энергетику, логистику, производство и транспорт.

Иран сначала требовал от США $400 млрд компенсации за военные убытки, однако Вашингтон отказался предоставлять такие средства. После этого стороны перешли к идее частного фонда реконструкции и развития.

В то же время, фонд не заработает до подписания окончательного соглашения. После подписания меморандума стороны будут иметь 60 дней, чтобы определить структуру фонда, администраторов и перечень проектов.

Инвестиционный механизм будет отделен от переговоров по отмене санкций США и разблокированию замороженных иранских активов.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, Иран сможет получить доступ в фонд только при условии выполнения договоренностей с Вашингтоном, в частности, относительно ядерной программы, обогащенных материалов и инспекций.

Для Ирана фонд может стать первым крупным каналом частных инвестиций после десятилетия санкционной изоляции. Для мировых рынков ключевое значение будет иметь не сам меморандум, а то, придут ли США и Иран к окончательному соглашению и будет ли реально возобновлена стабильная работа Ормузского пролива.

Заметим, что объемы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократились до 340,3 миллиона баррелей. Это самый низкий показатель за последние 43 года, что свидетельствует о значительном дефиците предложения на рынке. Сокращение произошло именно тогда, когда США и Иран достигли соглашения о прекращении войны и открытии стратегически важного Ормузского пролива.