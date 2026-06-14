США заявили о восстановлении части нефтяных потоков через Ормузский пролив

Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 7 млн баррелей нефти и топлива. Это примерно половина объемов, которые оставались заблокированными в начале войны с Ираном, заявил министр энергетики США Крис Райт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По его словам, США намерены полностью возобновить работу этого маршрута с участием Ирана или без него.

В начале войны в конце февраля около 20 млн баррелей ежедневных поставок оказались в пробке, поскольку пролив фактически перекрыли. Часть объемов перенаправили в альтернативные порты за пределами Персидского залива, после чего заблокированными оставались около 14 млн баррелей в день.

"Это большой разрыв в потоках. И мы просто собираемся восстановить потоки самостоятельно", - сказал Райт.

Восстановление 7 млн баррелей в день стало большим показателем, чем ожидал рынок, заявил главный инвестиционный директор Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг. По его словам, это частично объясняет, почему цены на нефть были ниже, чем могли ожидать инвесторы.

Международные фьючерсы на нефть в Лондоне свалились на 3,4%. Ранее во время торгов цена опускалась ниже $86 за баррель до самого низкого уровня с первых недель войны. От военного максимума свыше $126 за баррель, зафиксированного в конце апреля, цены снизились примерно на 45%.

В то же время генеральный директор Chevron Майк Вирт выразил сомнение, что фактические потоки через Ормузский пролив уже достигли уровня, о котором заявил министр энергетики США.

"По нашему мнению, это, вероятно, не так уж много", - сказал он во время сессии вопросов и ответов.

Вирт также предостерег от преждевременных выводов о возможном перемирии или договоренностях с Ираном. По его словам, таким уведомлением не следует полностью доверять, пока соглашение не будет подписано и стороны не начнут его выполнять.

Bloomberg ранее сообщал со ссылкой на чиновников, что США и Иран могут подписать соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива на полях саммита G7, который состоится 15–17 июня.

Для нефтяного рынка возобновление движения через Ормузский пролив является ключевым фактором, поскольку маршрут влияет на значительную часть мировой торговли нефтью и топливом. Увеличение фактических поставок может снижать ценовое давление, но рынок и дальше будет зависеть от переговоров между США и Ираном.

Напомним, на днях Иран заявил о закрытии Ормузского пролива для движения судов после ударов США по объектам на территории страны. Речь идет, в частности, о нефтяных танкерах и торговых судах.