Танкеры возвращаются в Суэцкий канал: Египет получил рекордные доходы из-за закрытия Ормузского пролива

Количество нефтяных танкеров, пересекающих Суэцкий канал, в апреле возросло почти на треть. Это обеспечило Египту самый высокий уровень доходов с начала 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Bloomberg .

Главной причиной такой динамики стало закрытие стратегического Ормузского пролива, что заставило экспортеров искать альтернативные энергетические маршруты через Красное море.

По данным государственного статистического агентства CAPMAS, транзитом через египетскую водную артерию прошли 529 танкеров, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за этот месяц рейс совершили 1182 судна всех типов, продемонстрировав рост общего трафика на 14%.

Как война изменила логистику Ближнего Востока

Долгое время судоходство в Суэцком канале оставалось ограниченным после того, как йеменские хуситы более двух лет назад начали атаковать суда в южной части Красного моря.

Однако последствия военного конфликта США и Израиля против Ирана дали неожиданный толчок египетскому транзиту.

Ормузский пролив, по которому ранее транспортировали пятую часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа, оказался фактически заблокирован вскоре после начала боевых действий с Ираном в конце февраля.

Крупнейший мировой экспортер сырья Саудовская Аравия успешно активировал резервный трубопровод в порт Янбу на Красном море для дальнейшей загрузки и отправки нефти за границу. Данные свидетельствуют, что часть этих судов направилась к северу через Египет.

Другие страны Персидского залива стали использовать саудовские порты и наземные дороги для обеспечения своего импорта. По словам руководителя отдела макроэкономического анализа инвестиционного банка EFG Hermes Мохаммеда Абу Баши, Суэцкий канал стал неожиданным чистым бенефициаром нового регионального конфликта.

Доход от Суэцкого канала

Доход от эксплуатации канала в апреле достиг 419 миллионов долларов, увеличившись на 27% в годовом исчислении. Это поддержало экономику страны, где водный путь традиционно является критически важным источником иностранной валюты наравне с туризмом.

Из-за предварительных сбоев и атак хуситов, которые пытались давить на Израиль из-за войны в Газе, власти страны потеряли по меньшей мере 9 миллиардов долларов потенциальных поступлений.

Даже несмотря на текущий рост, показатели трафика все еще значительно ниже докризисного уровня 2023 года.

В то же время предыдущее затишье новый виток конфликта между Ираном и Израилем создает серьезные риски для судоходства. На днях хуситы объявили о полном запрете на израильские суда в Красном море, что чревато возвращением масштабной опасности для гражданских флотов.

Однако эксперты отмечают, что возврат доходов канала к историческим максимумам способен снизить дефицит текущего счета Египта на четверть, обеспечив сильный положительный эффект для всей страны.

Напомним, коммерческое судоходство через Ормузский пролив, один из важнейших морских торговых маршрутов мира, почти прекратилось. На фоне затягивания переговоров между США и Ираном количество проходов судов резко сократилось, а американские военные уже перенаправили более сотни коммерческих кораблей.