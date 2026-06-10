Танкери повертаються у Суецький канал: Єгипет отримав рекордні доходи через закриття Ормузької протоки

Кількість нафтових танкерів, які перетинають Суецький канал, у квітні зросла майже на третину. Це забезпечило Єгипту найвищий рівень доходів з початку 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Bloomberg.

Головною причиною такої динаміки стало закриття стратегічної Ормузької протоки, що змусило експортерів шукати альтернативні енергетичні маршрути через Червоне море.

За даними державного статистичного агентства CAPMAS, транзитом через єгипетську водну артерію пройшло 529 танкерів, що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загалом за цей місяць рейс здійснили 1182 судна всіх типів, продемонструвавши зростання загального трафіку на 14%.

Як війна змінила логістику Близького Сходу

Тривалий час судноплавство у Суецькому каналі залишалося обмеженим після того, як єменські хусити понад два роки тому почали атакувати судна у південній частині Червоного моря.

Проте наслідки військового конфлікту США та Ізраїлю проти Ірану дали неочікуваний поштовх для єгипетського транзиту.

Ормузька протока, через яку раніше транспортували п'яту частину світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, виявилася фактично заблокованою невдовзі після початку бойових дій з Іраном наприкінці лютого.

Найбільший світовий експортер сировини, Саудівська Аравія, успішно активував резервний трубопровід до порту Янбу на Червоному морі для подальшого завантаження та відправки нафти за кордон. Дані свідчать, що частина цих суден попрямувала на північ через Єгипет.

Інші країни Перської затоки почали використовувати саудівські порти та наземні дороги для забезпечення свого імпорту. За словами керівника відділу макроекономічного аналізу інвестиційного банку EFG Hermes Мохамеда Абу Баші, Суецький канал став несподіваним чистим бенефіціаром нового регіонального конфлікту.

Дохід від Суецького каналу

Дохід від експлуатації каналу у квітні сягнув 419 мільйонів доларів, збільшившись на 27% у річному вимірі. Це суттєво підтримало економіку країни, де водний шлях традиційно є критично важливим джерелом іноземної валюти нарівні з туризмом.

Через попередні збої та атаки хуситів, які намагалися тиснути на Ізраїль через війну в Газі, влада країни втратила щонайменше 9 мільярдів доларів потенційних надходжень.

Навіть попри поточне зростання, показники трафіку все ще значно нижчі за докризовий рівень 2023 року.

Водночас попереднє затишшя, новий виток конфлікту між Іраном та Ізраїлем створює серйозні ризики для судноплавства. Днями хусити оголосили про повну заборону на ізраїльські судна в Червоному морі, що загрожує поверненням масштабної небезпеки для цивільних флотів.

Проте експерти зазначають, що повернення доходів каналу до історичних максимумів здатне зменшити дефіцит поточного рахунку Єгипту на чверть, забезпечивши сильний позитивний ефект для всієї країни.

Нагадаємо, комерційне судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших морських торговельних маршрутів світу, майже припинилося. На тлі затягування переговорів між США та Іраном кількість проходів суден різко скоротилася, а американські військові вже перенаправили понад сотню комерційних кораблів.