Игровые студии Xbox оказались под угрозой закрытия

Несколько узнаваемых игровых студий в составе Microsoft Corp. оказались под угрозой ликвидации в рамках масштабной реорганизации подразделения Xbox. Разработчики ведут активные переговоры с руководством, пытаясь выкупить собственные компании и вернуть себе статус независимых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным источников, знакомых с планами корпорации, под удар попали такие известные разработчики как монреальская Compulsion Games, студия известного геймдизайнера Тима Шейфера Double Fine из Сан-Франциско, а также британская Ninja Theory.

Сотрудники некоторых подразделений уже предупредили о нестабильной ситуации и позволили искать новую работу. Даже в случае успешного отделения студий от Microsoft, их все равно ждут значительные сокращения штата.

Смена стратегии Xbox под руководством новой гендиректора

Потенциальное закрытие студий является частью масштабного антикризисного плана, который внедряет Аша Шарма — возглавила игровой дивизион Microsoft Gaming в феврале 2026 года после выхода на пенсию Фила Спенсера.

Причинами радикальных шагов есть несколько факторов:

Финансовые проблемы: доходы и рентабельность игрового подразделения Microsoft существенно упали за последние годы, что заставило новое руководство готовить масштабные увольнения по всей компании.

Ставка на мегафраншизы: Аша Шарма планирует изменить приоритеты и фокусироваться исключительно на крупнейших и коммерчески успешных франшизах для быстрого возвращения к росту.

Дорогие покупки и коммерческие неудачи: такие студии, как Compulsion, Double Fine и Ninja Theory, известны своими высокооцененными и титулованными проектами, которые, однако, не стали крупными коммерческими хитами. Кроме того, на финансовое состояние подразделения оказывают давление огромные расходы, связанные с поглощением Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов.

На фоне грядущих сокращений и оптимизации игровое подразделение также покинул официально ушедший в отставку глава Xbox Game Studios Крейг Дункан. Официальный представитель Xbox отказался комментировать Bloomberg ситуацию вокруг возможного закрытия разработчиков.

Напомним, Microsoft анонсировала эру ИИ-устройств без традиционных операционных систем и приложений. В ходе конференции Build американская корпорация объявила об изменении глобальной стратегии и переходе к автономным ИИ-агентам, способным самостоятельно выполнять сложные задачи пользователей.