Ігрові студії Xbox опинилися під загрозою закриття

Кілька відомих ігрових студій у складі Microsoft Corp. опинилися під загрозою ліквідації у межах масштабної реорганізації підрозділу Xbox. Розробники ведуть активні переговори з керівництвом, намагаючись викупити власні компанії та повернути собі статус незалежних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із планами корпорації, під удар потрапили такі відомі розробники, як монреальська Compulsion Games, студія відомого геймдизайнера Тіма Шейфера Double Fine з Сан-Франциско, а також британська Ninja Theory.

Співробітників деяких підрозділів уже попередили про нестабільну ситуацію та дозволили шукати нову роботу. Навіть у разі успішного відокремлення студій від Microsoft, на них усе одно чекають значні скорочення штату.

Зміна стратегії Xbox під керівництвом нової гендиректорки

Потенційне закриття студій є частиною масштабного антикризового плану, який впроваджує Аша Шарма — вона очолила ігровий дивізіон Microsoft Gaming у лютому 2026 року після виходу на пенсію Філа Спенсера.

Причинами радикальних кроків є кілька чинників:

Фінансові проблеми: прибутки та рентабельність ігрового підрозділу Microsoft суттєво впали за останні роки, що змусило нове керівництво готувати масштабні звільнення в усій компанії.

Ставка на мега-франшизи: Аша Шарма планує змінити пріоритети та фокусуватися виключно на найбільших і комерційно найуспішніших франшизах для швидкого повернення до зростання.

Дорогі купівлі та комерційні невдачі: такі студії як Compulsion, Double Fine та Ninja Theory відомі своїми високооціненими та титулованими проєктами, які, проте, не стали великими комерційними хітами. Крім того, на фінансовий стан підрозділу тиснуть величезні витрати, пов'язані з поглинанням Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів.

На тлі прийдешніх скорочень та оптимізації ігровий підрозділ також залишив очільник Xbox Game Studios Крейг Дункан, який офіційно пішов у відставку. Офіційний представник Xbox наразі відмовився коментувати Bloomberg ситуацію навколо можливого закриття розробників.

Нагадаємо, Microsoft анонсувала еру ШІ-пристроїв без традиційних операційних систем і додатків. Під час конференції Build американська корпорація оголосила про зміну глобальної стратегії та перехід до автономних ШІ-агентів, здатних самостійно виконувати складні завдання користувачів.