Microsoft анонсує еру ШІ-пристроїв без традиційних операційних систем і додатків

Американська корпорація Microsoft під час своєї щорічної конференції для розробників Build у Сан-Франциско оголосила про масштабну зміну стратегії. Компанія планує відійти від звичної моделі використання програм на користь автономних ШІ-агентів, здатних самостійно виконувати складні завдання. Щоб замкнути на собі всю екосистему та посилити конкуренцію з OpenAI та Anthropic, Microsoft розробляє власні пристрої, комп'ютери та моделі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Однією з головних технологічних новинок став комп'ютер Surface RTX Spark Dev Box, оснащений передовим чипом від компанії Nvidia. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла назвав цю машину "апаратом мрії". Завдяки новому залізу комп'ютер здатний локально запускати ШІ-моделі на 120 мільярдів параметрів — завдання, з яким більшість сучасних ПК просто не впораються. Нова лінійка комп'ютерів покликана скласти пряму конкуренцію преміальним пристроям від Apple.

Гаджети нового типу та безпека корпоративних даних

Особливу увагу розробників привернув проєкт Project Solara. Це сімейство прототипів компактних пристроїв на базі процесорів Qualcomm та MediaTek. Вони мають екрани та мікрофони, але повністю позбавлені традиційних операційних систем та звичних мобільних додатків. Замість цього гаджети працюють під управлінням ШІ-агентів, які зв'язуються з хмарою для виконання конкретних завдань, наприклад, автоматичного документування візиту пацієнта до лікаря.

Крім того, Microsoft презентувала інструменти для безпечного запуску на ОС Windows програмного забезпечення з відкритим кодом OpenClaw. Цей софт координує роботу груп ШІ-агентів і вже допоміг Apple наростити продажі комп'ютерів Mac, але для корпоративного сектору його використання потребувало додаткового захисту чутливих даних. Розробники продемонстрували, як за допомогою нових інструментів ІТ-департаменти компаній зможуть застрахувати бізнес від випадкових дій ШІ, наприклад, ненавмисного видалення важливих корпоративних файлів.

Також у межах оновлення софту Copilot компанія анонсувала запуск помічника Scout, який зможе самостійно аналізувати пошту й повідомлення користувача і структурувати інформацію для ухвалення рішень.

Власна суперінтелектуальна модель

На конференції технологічний гігант відзвітував про успіхи свого підрозділу, який спеціалізується на розробці суперінтелекту. Microsoft презентувала свою першу міркувальну ШІ-модель під назвою MAI Thinking-1. За заявою компанії, вона наздогнала за ефективністю модель Claude Opus 4.6 від Anthropic. Створення власних передових ШІ-моделей підкреслює прагнення Microsoft побудувати незалежну технологічну базу, окрему від лабораторії OpenAI, яку корпорація тривалий час фінансувала.

Окремим стратегічним напрямком для компанії став медичний сектор. Microsoft уклала масштабну угоду з відомою американською клінікою Mayo Clinic. Спільними зусиллями партнери планують створити передовий медичний штучний інтелект, який поєднає міркувальні можливості технологій Microsoft та унікальні клінічні дані Mayo Clinic, щоб допомагати лікарям значно швидше й точніше встановлювати діагнози пацієнтам.

Нагадаємо, Microsoft шукає нові ШІ-стартапи, щоб зменшити залежність від OpenAI. Корпорація веде активний скаутинг перспективних команд розробників, намагаючись залучити найкращі таланти індустрії штучного інтелекту та диверсифікувати свої ризики на випадок зміни відносин зі своїм ключовим ШІ-партнером.