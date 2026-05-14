Microsoft шукає нові ШІ-стартапи, щоб зменшити залежність від OpenAI

Microsoft шукає нові ШІ-стартапи, щоб зменшити залежність від OpenAI / Unsplash

Американська корпорація Microsoft почала активний пошук перспективних стартапів у сфері штучного інтелекту. Таким чином технологічний гігант хоче залучити талановитих розробників та підготуватися до майбутнього, де він не залежатиме від OpenAI.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Потенційні угоди мають допомогти Microsoft реалізувати її амбітну мету — розробити власну передову ШІ-модель уже наступного року. Наразі компанія намагається знизити ризики одноосібної залежності від творців ChatGPT, оскільки відносини між партнерами стають дедалі напруженішими.

Спроби поглинань та конкуренція з Ілоном Маском

За інформацією джерел, Microsoft розглядала можливість придбання стартапу для генерації коду Cursor, проте відмовилася від угоди через ризики антимонопольних перевірок, оскільки корпорація вже володіє сервісом GitHub Copilot.

Головні факти про переговори та ринкову ситуацію:

  • Нова ціль: наразі Microsoft веде перемовини зі стартапом Inception, заснованим командою зі Стенфордського університету. Компанія розробляє великі мовні моделі за допомогою дифузійного методу, що дозволяє суттєво прискорити генерацію тексту. Inception прагне отримати оцінку своєї вартості у понад 1 мільярд доларів.
  • Суперництво зі SpaceX: головним конкурентом у боротьбі за ШІ-таланти виступає аерокосмічна компанія Ілона Маска. SpaceX підписала угоду з Cursor одразу після відмови Microsoft, а зараз також намагається перехопити контракт із Inception.
  • Масштаб інвестицій: представники Microsoft у суді підтвердили, що загальні витрати компанії на інвестиції в OpenAI, будівництво супутньої інфраструктури та хмарний хостинг уже перевищили 100 мільярдів доларів.

Початковий договір обмежував Microsoft у створенні базових моделей, які могли б прямо конкурувати з продуктами OpenAI. Проте після серії переглядів контракту наприкінці минулого року та весною цього року сторони послабили обмеження: Microsoft отримала право на власні розробки у сфері сильного штучного інтелекту (AGI), а OpenAI — можливість співпрацювати з конкурентами на кшталт Amazon.

Нагадаємо, суд проти Ілона Маска розкрив плани Microsoft отримати 92 мільярди доларів прибутку від OpenAI. Цей амбітний цільовий показник повернення інвестицій було зафіксовано у внутрішніх документах корпорації, що тепер використовується адвокатами Маска як доказ комерціалізації та відходу стартапу від його початкової неприбуткової місії.

Автор:
Максим Кольц