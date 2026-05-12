Microsoft розраховувала на 92 мільярди доларів прибутку від інвестицій в OpenAI

Корпорація Microsoft ставила за мету отримати 92 млрд доларів доходу від своїх ранніх вкладень у розробника ChatGPT. Ці плани було розкрито в межах судового процесу в Окленді, де розглядається позов Ілона Маска проти OpenAI та Microsoft.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час свідчень перед присяжними заявив, що компанія свідомо пішла на ризик, який у підсумку повністю себе виправдав. До початку 2023 року компанія інвестувала у стартап близько 13 млрд доларів.

Зростання капіталізації та аргументи сторін у суді

Завдяки стрімкому розвитку ШІ вартість OpenAI на кінець березня 2026 року сягнула 852 млрд доларів. Частка Microsoft у компанії, яка після реструктуризації становить 27%, оцінюється приблизно у 135 млрд доларів.

Ключові моменти судового розбору:

Звинувачення Маска: бізнесмен стверджує, що Сем Альтман та Грег Брокман порушили початкову місію OpenAI як неприбуткової організації. На його думку, Microsoft сприяла цьому перетворенню заради власної вигоди.

Позиція Microsoft: Сатья Наделла наголосив, що успіх комерційної частини OpenAI лише посилює можливості її некомерційного крила, а ризики, взяті на себе компанією у 2016–2019 роках, були критичними для виживання стартапу.

Докази: у внутрішніх документах Microsoft за 2023 рік вказано цільовий показник повернення інвестицій саме на рівні 92 млрд доларів, що юристи Маска використовують як доказ пріоритету прибутку над місією.

Сам Ілон Маск вимагає відшкодування збитків у розмірі до 150 млрд доларів, стверджуючи, що перехід до комерційної моделі суперечить домовленостям, за яких він свого часу фінансував стартап.

