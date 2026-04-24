Microsoft запропонує 9 тис. співробітникам добровільно піти з компанії з компенсацією

Технологічний гігант Microsoft вперше у своїй історії впроваджує програму добровільного звільнення для частини персоналу. Ініціатива може охопити близько 7% працівників у США, що становить майже 9 тисяч осіб, яким запропонують одноразові грошові виплати в обмін на розірвання контракту за власним бажанням.

Як повідомляє Delo.ua про це пише Bloomberg.

Програма розрахована на досвідчених фахівців рівня не вище старшого директора. Головною умовою участі є вік та стаж роботи, сума яких має становити щонайменше 70 років. Детальні умови компенсаційного пакета компанія оприлюднить 7 травня.

Оптимізація штату та зміна системи оцінювання

За словами віцепрезидентки з персоналу Microsoft Емі Коулман, цей крок дозволить співробітникам перейти до наступного етапу кар'єри на власних умовах, отримавши фінансову підтримку. Одночасно з програмою виходу корпорація реформує систему винагород:

Гнучкість бонусів: керівникам дозволять вільніше розподіляти пакети акцій, не прив'язуючи їх жорстко до грошових премій.

Спрощення оцінювання: кількість рівнів компенсації скоротять з дев’яти до п’яти, що має зробити систему прозорішою.

Аналітики Bloomberg підкреслюють, що таке рішення є частиною загальної стратегії Big Tech: компанії намагаються оптимізувати витрати на персонал, щоб вивільнити ресурси для мільярдних інвестицій у розвиток інфраструктури штучного інтелекту.

Кадрова трансформація в ІТ-секторі

Підхід Microsoft через "керований вихід" дозволяє компанії зменшувати кількість персоналу без різких репутаційних ризиків, які зазвичай супроводжують масові примусові звільнення. Раніше схожі заходи вже реалізовували такі гравці ринку, як Oracle Corporation, демонструючи зміну кадрової політики в умовах глобальних технологічних змін.

Нагадаємо, компанія Meta скорочує 8000 працівників через зростання витрат на штучний інтелект. Для власника Facebook та WhatsApp це стало необхідним кроком на тлі рекордних інвестицій у нові проєкти, що вимагають значного перерозподілу бюджетних коштів