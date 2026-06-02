Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,13

EUR

51,80

51,63

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Львівщині комплекс "Карпати" отримає ще один спецдозвіл на видобуток мінеральної води

комплекс Карпати у Трускавці
Санаторний комплекс "Карпати" у Трускавці / Фото: san-karpaty

ТОВ "Готельно-курортний комплекс "Карпати" отримає ще один спеціальний дозвіл на користування надрами у Львівській області. Документ передбачає геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та подальший видобуток корисних копалин на ділянці "Підгір’я" (свердловина №28/1). Термін дії цього спецдозволу становить 10 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Ділянка "Підгір’я" стане четвертим об'єктом у користуванні компанії. Раніше, у лютому-березні 2026 року, Держгеонадра видали накази про надання ТОВ "ГКК "Карпати" двох аналогічних 10-річних дозволів. Вони стосуються ділянок "Жолоб" (проєктні свердловини №№ СВ1-пр; СВ2-пр; СВ3-пр) та "Солониця" (свердловини №№ 64-К; 64-Р; проєктні свердловини №№ 64-Н-пр; 64-О-пр; 64-П-пр; 64-В-пр).

Крім цього, підприємство з 2016 року використовує Трускавецьке родовище мінералізованої розсольної води (ділянка Воротище-1) на підставі спецдозволу № 6170, який діє до 2036 року.

У 2026 року Держгеонадра також надали окремому ТОВ "Санаторій "Карпати" 10-річний спецдозвіл на роботу на ділянці промислових підземних вод "Карпати".

Про комплекс "Карпати"

Готельно-курортний комплекс "Карпати" (колишня назва — Санаторій "Карпати") розташований у південній частині міста Трускавець. Об'єкт відкрили у 1993 році. На сьогодні інфраструктура закладу включає ландшафтний парк "Підгір’я" із власним звіринцем, житлові номери, ресторани і бари, концертний і танцювальний зали, спортивний комплекс, а також лікувальний та СПА-центри.

За даними YouControl, найбільшими учасниками ТОВ "ГКК "Карпати" є дві структури: ТОВ "Істина-Х" Лева Грицака (з часткою 75,16%) та ТОВ "Санаторій "Карпати" Юрія Грицака і Ярослава Грицака (23,18%). Іншим фізичним та юридичним особам належать частки розміром менше 1% кожна.

Нагадаємо, у травні уряд погодив продаж двох спеціальних дозволів на видобування мінеральних вод у державних профспілкових санаторіях "Сонячне Закарпаття" та "Поляна" у Закарпатській області на користь МПП "Алекс".

Автор:
Тетяна Ковальчук