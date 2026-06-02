На Львівщині комплекс "Карпати" отримає ще один спецдозвіл на видобуток мінеральної води

ТОВ "Готельно-курортний комплекс "Карпати" отримає ще один спеціальний дозвіл на користування надрами у Львівській області. Документ передбачає геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та подальший видобуток корисних копалин на ділянці "Підгір’я" (свердловина №28/1). Термін дії цього спецдозволу становить 10 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Ділянка "Підгір’я" стане четвертим об'єктом у користуванні компанії. Раніше, у лютому-березні 2026 року, Держгеонадра видали накази про надання ТОВ "ГКК "Карпати" двох аналогічних 10-річних дозволів. Вони стосуються ділянок "Жолоб" (проєктні свердловини №№ СВ1-пр; СВ2-пр; СВ3-пр) та "Солониця" (свердловини №№ 64-К; 64-Р; проєктні свердловини №№ 64-Н-пр; 64-О-пр; 64-П-пр; 64-В-пр).

Крім цього, підприємство з 2016 року використовує Трускавецьке родовище мінералізованої розсольної води (ділянка Воротище-1) на підставі спецдозволу № 6170, який діє до 2036 року.

У 2026 року Держгеонадра також надали окремому ТОВ "Санаторій "Карпати" 10-річний спецдозвіл на роботу на ділянці промислових підземних вод "Карпати".

Про комплекс "Карпати"

Готельно-курортний комплекс "Карпати" (колишня назва — Санаторій "Карпати") розташований у південній частині міста Трускавець. Об'єкт відкрили у 1993 році. На сьогодні інфраструктура закладу включає ландшафтний парк "Підгір’я" із власним звіринцем, житлові номери, ресторани і бари, концертний і танцювальний зали, спортивний комплекс, а також лікувальний та СПА-центри.

За даними YouControl, найбільшими учасниками ТОВ "ГКК "Карпати" є дві структури: ТОВ "Істина-Х" Лева Грицака (з часткою 75,16%) та ТОВ "Санаторій "Карпати" Юрія Грицака і Ярослава Грицака (23,18%). Іншим фізичним та юридичним особам належать частки розміром менше 1% кожна.

Нагадаємо, у травні уряд погодив продаж двох спеціальних дозволів на видобування мінеральних вод у державних профспілкових санаторіях "Сонячне Закарпаття" та "Поляна" у Закарпатській області на користь МПП "Алекс".