Київ просить партнерів збільшити військову допомогу до $60 млрд

Україна просить фінансування замість готової зброї / Генеральний штаб ЗСУ

Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 млн безпілотників і тисячі ракет для ударів на великі відстані та систем протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Мільйони дронів і тисячі ракет

Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 млн безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Водночас головною перешкодою для розширення виробництва залишається недостатнє фінансування.

Про це під час Весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік. Він закликав країни-партнери посилити підтримку України, активніше інвестувати в українське оборонне виробництво та забезпечити цього року загальний обсяг допомоги на рівні 60 млрд доларів.

За словами посадовця, для зміцнення обороноздатності країни необхідні швидкі та практичні рішення. Йдеться насамперед про посилення протиповітряної оборони, постачання ракет для комплексів Patriot, далекобійних 155-мм боєприпасів, а також пряме фінансування виробництва українських дронів і ракет.

Водночас Україна готова запропонувати союзникам власний унікальний досвід ведення сучасної війни, передові технологічні розробки, накопичені дані та підтверджену здатність оперативно масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни.

У Міністерстві оборони наголошують, що інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс дозволять не лише посилити захист України, а й сприятимуть зміцненню безпеки всього євроатлантичного простору.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько