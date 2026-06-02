Киев просит партнеров увеличить военную помощь до $60 млрд

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Миллионы дронов и тысячи ракет

Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал ежегодно производить до 20 млн. беспилотников, а также тысячи ракет для дальнобойных ударов и систем противовоздушной обороны. В то же время, главным препятствием для расширения производства остается недостаточное финансирование.

Об этом на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник. Он призвал страны-партнеры усилить поддержку Украины, активнее инвестировать в украинское оборонное производство и обеспечить в текущем году общий объем помощи на уровне 60 млрд долларов.

По словам чиновника, для укрепления обороноспособности страны необходимы скорые и практические решения. Речь идет прежде всего об усилении противовоздушной обороны, поставках ракет для комплексов Patriot, дальнобойных 155-мм боеприпасов, а также прямом финансировании производства украинских дронов и ракет.

В то же время, Украина готова предложить союзникам собственный уникальный опыт ведения современной войны, передовые технологические разработки, накопленные данные и подтвержденную способность оперативно масштабировать оборонное производство даже в условиях полномасштабной войны.

В Министерстве обороны отмечают, что инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс позволят не только усилить защиту Украины, но и поспособствовать укреплению безопасности всего евроатлантического пространства.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.